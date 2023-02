Boric y los emplazamientos a estar en terreno: "No se necesitan superhéroes que estorben"

El Presidente Gabriel Boric respondió esta noche, desde Chillán (Región de Ñuble), a las voces locales que han reclamado su presencia en terreno en medio de la ola de incendios forestales que afecta gravemente a varias regiones de la zona centro sur del país.

El Mandatario viajó el jueves a Coyhaique por vacaciones, pero interrumpió su descanso este viernes debido a la emergencia. Anoche ya decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para Ñuble y luego para la Región del Biobío, aunque éstas no son las únicas afectadas, pues también hay focos en Maule (rige alerta amarilla regional) y La Araucanía (alerta roja).

"UN DÍA MUY, MUY COMPLICADO"

Tras suspender su descanso, llegó esta tarde al Biobío y después se trasladó a Ñuble, donde habló con la prensa: "Me parecía muy importante estar en terreno para ver en primera persona cuál es la realidad. He podido hacer un sobrevuelo. Ha sido un día muy, muy complicado (....) cuando tenemos tantos focos es tremendamente complejo", constató, junto con enfatizar la "difícil situación de los brigadistas" que combaten los incendios.

Acto seguido, replicó a las críticas por su inicial ausencia de ayer: "Hay mucha demanda por presencia en terreno, pero la presencia debe ser responsable, en el sentido de que nosotros estamos aquí para coordinar las ayudas, pero nadie tiene que tratar de ser un superhéroe que termine estorbando la labor de la gente con conocimiento y expertiz combatiendo estos incendios".

"La labor de las autoridades debe ser coordinar, facilitar, estar con la población ayudando y apoyando, pero no estorbando. No se necesitan superhéroes, tenemos que trabajar todos en equipo y eso estamos demostrando", recalcó, insistiendo en que uno de los aprendizajes que han dejado las tragedias en Chile es que "si no se ayuda de manera eficiente, se termina entorpeciendo".

Presidente @GabrielBoric: "Quiero que sepan, no los vamos a dejar solos, hoy la prioridad es apagar el incendio, para eso están desplegados nuestros recursos (...) Como Gobierno estamos preocupados del apoyo en materia de reconstrucción y en recuperar todo lo que se ha perdido”. pic.twitter.com/ArpUlKRPHs — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) February 3, 2023

Uno de los emplazamientos que respondió fue el formulado por la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, quien en Cooperativa reclamó que el jefe de Estado no visitara su comuna durante su rápido paso por el Biobío. "Le puedo decir a la alcaldesa que vamos a prestar toda la ayuda que sea necesaria, cuente con que vamos a poner todos los recursos a disposición", garantizó Boric.

Junto con eso, hizo un llamado a las autoridades de las localidades afectadas por las emergencias: "Independiente de cualquier color político, todos estamos en la misma; concentrados en combatir el incendio y luego ayudar a las familias".

Con todo, el Mandatario recordó que "es mucho más fácil prevenir un incendio que combatirlo", y aseguró que desde los organismos públicos "había habido prevención, aumento de presupuesto... Cuando un incendio se desata, nada parece ser suficiente, pero no quepa duda de que estamos haciendo todos los esfuerzos".

Contó también que se ha "solicitado apoyo a países amigos respecto de recursos que han ofrecido para poder contar con todo lo que esté disponible para combatir estos incendios".

LAS VACACIONES SEGUIRÁN SUSPENDIDAS

Terminado su paso por Ñuble, Boric emprendió rumbo hacia Santiago, en la Región Metropolitana, para encabezar las coordinaciones junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Cuando la emergencia sea superada, "voy a fiscalizar en terreno que las ayudas lleguen, como corresponde (...) No van a estar solos y solas", sentenció.