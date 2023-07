La encargada de la reconstrucción tras las inundaciones y ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, aseguró que "en las próximas semanas" se presentará una hoja de ruta con "plazos responsables" para avanzar con el proceso en la zona afectada.

Hasta el momento se han completado más de 11.500 fichas básicas, correspondientes a 31 mil personas afectadas entre las regiones de Valparaíso y el Biobío.

Toro indicó que "le he pedido a los ministros y ministras que durante esta semana envíen sus planes sectoriales, con las primeras propuestas para hacernos cargo de la reconstrucción y ahí sí poder formular el plan en su conjunto".

"En las próximas semanas vamos a presentar los ejes del plan y luego de eso se va a trabajar para poder establecer plazos responsables y metas claras de las que el gobierno se va a hacer cargo, pero aquí por el aprendizaje de otros procesos de reconstrucción, hay ciertas obras que son más inmediatas", agregó.

Sobre el bono de recuperación, ya se completó una segunda nómina con cinco mil personas que recibirán el dinero y se trabaja en un tercer listado para las próximas semanas.