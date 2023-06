Luego de las inundaciones, por desbordes de ríos a causa de las intensas lluvias del sistema frontal de la última semana, que afectó a la agricultura, desde el mercado Lo Valledor -el principal mayorista hortofrutícola del país- afirmaron que "no hay que preocuparse por los precios todavía". Aunque por los estragos registrados en regiones productoras "puede haber escasez de algunos productos, que son parte de las hortalizas perdidas, hay variaciones mínimas porque siempre hay una forma de surtir a través de otras regiones", sostuvo el gerente de comunicaciones del mercado, Marcelo Araya, en El Diario de Cooperativa. "Estamos relativamente bien abastecidos y el precio no debiera variar, a menos que alguien especule en la comercialización final", enfatizó. De todas maneras, relevó la necesidad de "apoyar y recuperar rápidamente a los agricultores que quedaron muy dañados", ya que "si no los recuperamos para primavera, habrá efectos para la temporada de verano".

