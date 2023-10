La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, abordó en Cooperativa las situaciones de violencia y vandalismo que se viven continuamente en los liceos emblemáticos y afirmó que la cartera está trabajando en una mesa intersectorial -con distintos actores- para enfrentar el problema. Una de las reflexiones que ha surgido en estos diálogos es la necesidad de revigorizar el concepto de autoridad, pero actualizándolo a los nuevos paradigmas de "un sistema educacional que se basa en un enfoque de garantías de los niños y niñas". Según la exdirectora ejecutiva de Educación 2020, en Chile "no ha habido tanta reflexión respecto a cómo tu orientas la autoridad en ese contexto", porque "un enfoque de derechos y de garantías para niños y niñas no implica que no tenga que haber autoridad. La gran pregunta es cómo tu sustentas la autoridad en este contexto, en qué se funda la autoridad pedagógica, la autoridad de los establecimientos, y eso es algo que es muy importante trabajar", comentó a Lo Que Queda del Día.

