"¿Por qué el Instituto Nacional no tendría que tener esta sintomatología si la sociedad la tiene?", dice su rectora

"El Instituto Nacional (IN) es parte de Chile y una sociedad que está en una crisis permanente. ¿Por qué el Instituto Nacional no tendría que tener una sintomatología de ese tipo si la sociedad la tiene, si está polarizada?", dijo Carolina Vega, la nueva rectora del tradicional establecimiento santiaguino, ante la situación de desorden y violencia que enfrenta desde hace algunos años el denominado "primer foco de luz de la nación".

Entrevistada por La Tercera, la profesora de Historia, que el lunes asumió su nuevo cargo y apenas un día después debió enfrentar el inicio de una nueva toma del liceo, planteó que "cómo le podríamos pedir al IN y los jóvenes -porque hay que situar que son jóvenes- que mantengan una madurez mayor que nosotros como sociedad no tenemos. Es harto pedírselos a ellos. Los chicos han llegado a este momento porque las confianzas se fueron quebrando en el camino. No podemos pedirles que confíen en nosotros solo por ser adultos".

A juicio de Vega, "los liceos históricos son un Chile chiquitito y aquí hay de todo un poco de eso que vemos en Chile: violencia desbandada en los estadios. Acá ese Chile chiquitito también tiene ese grupo de personas, no en mayoría, que hacen ruido. Pero también tiene ese grupo preocupado de ciencias o arte. Y eso está aquí, en el Barros Borgoño, en el INBA, en el 1... Santiago concentra liceos de esas características y a lo mejor por eso hacen noticia, pero hay que discriminalizar a los liceos históricos porque también estamos aportando harto".

Consultada por los denominados "overoles blancos", la rectora señaló que "mi gestión va a asumir responsablemente la relación que pueda crearse con aquellos que están en esa situación más rebelde. Sin embargo, no creo que la gestión vaya a dedicarse a ellos".

"Tenemos más de 3.700 estudiantes y, si somos generosos, esos (los 'overoles') son unos 100, no representan a la mayoría. Y qué estrategia vamos a usar: la invitación al diálogo. En la medida que el estudiantado que no es este grupo vea que cumplimos, esperaría que este grupo fuera quedando cada vez más aislado y de a poco comprendiendo que lo que pasa en la calle, además, no es resorte de lo que pasa aquí adentro", sostuvo.

TOMA EN EL LICEO: "SI SIENTEN QUE PETITORIO LO NECESITAN, ES PERTINENTE Y VAMOS A ENTREGAR RESPUESTA"

En relación al petitorio de los alumnos que se mantienen tomados desde el martes, Vega afirmó que "si ellos sienten que lo que están poniendo lo necesitan, es pertinente y vamos a entregarles una respuesta. Ahora, hay cosas que no son resorte del IN, pero a lo mejor al IN le corresponde iniciar una conversación reflexiva".

La solicitud de los estudiantes incluye 12 puntos de carácter interno y tres externos. Entre los primeros están tener permisos para organizaciones estudiantiles, de salud mental, temas relativos a la infraestructura, comodidad para personas neurodivergentes, mejoras en insumos básicos, aumento de docentes, opciones vegetarianas y veganas en las comidas entregadas por la Junaeb, flexibilidad en el uso de uniforme, entre otros.

También se consideran demandas externas, que incluyen "educación sexual integral, junto con educación cívica y filosofía", cambios al sistema de admisión a la educación superior y la "derogación" de la Ley Aula Segura.