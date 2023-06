El diputado Stephan Schubert (independiente de la bancada de Republicanos) afirmó en El Primer Café que "no es fan" de las acusaciones constitucionales, pero "los ánimos cambiaron" llevando a impulsar aquello en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. De hecho, planteó que "si yo estuviera en los pantalones del Presidente, creo que sería prudente cambiar" al titular del Mineduc antes del ingreso del libelo. "No sé qué pensará la bancada del partido, pero personalmente me bastaría con que lo cambiaran para quedarme tranquilo", aseveró el opositor.

