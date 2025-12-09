Desbordes acusa "inacción" de Hassler por supuesto vínculo de docentes con "overoles blancos"

La Municipalidad de Santiago, por instrucción del alcalde Mario Desbordes (RN), acusó a la anterior administración de Irací Hassler (PC) de "absoluta inacción" por el presunto vínculo de docentes del Instituto Nacional con los denominados "overoles blancos", conocidos por generar incidentes en los alrededores del recinto.

Los antecedentes se refieren a un episodio ocurrido en agosto del año pasado, previa una visita del Presidente Boric al emblemático liceo, cuando su equipo de avanzada encontró presuntos elementos incendiarios en los estacionamientos.

Lo anterior derivó en una investigación interna que arrojó como resultado la identificación de dos profesores que supuestamente colaboraron para que dichos elementos estuviesen en ese lugar.

Los hechos se dieron a conocer un año después, bajo la administración del actual alcalde Mario Desbordes, que apuntó contra la otrora jefa comunal Irací Hassler y el exdirector de educación municipal, Rodrigo Roco, a quien acusan de haber archivado la causa, sin hacer prosperar la investigación.

"Hasta ahora son dos profesores, no sabemos qué va a arrojar la investigación y si pueden haber más involucrados. Respecto a los antecedentes sobre la inacción de la administración anterior, es absoluta inacción", afirmó Pilar Suazo, actual directora de Educación Municipal de Santiago.

"Estos hechos fueron el 9 de agosto, se informó internamente a través del Instituto Nacional a su exrectora en septiembre, el primer día de septiembre, y entendemos que la rectora le habría oficiado al director comunal de educación de la época, don Rodrigo Roco, el cual no instruyó ni solicitó la investigación correspondiente. Por lo tanto, hoy día que tenemos conocimiento de estos hechos que son graves, el alcalde Desbordes ha instruido un sumario administrativo", complementó.

UDI pide investigación penal

Desde el Congreso, diputados de la bancada UDI solicitaron al fiscal Xavier Armendáriz, jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que inicie una investigación penal por la eventual colaboración de los docentes en los incidentes.

"Desde la Comisión de Educación, en reiteradas oportunidades, hemos solicitado información respecto de las medidas que el Gobierno debe y tiene que adoptar para erradicar a los violentistas de los establecimientos educacionales", señaló el diputado Sergio Bobadilla (UDI).

"Lamentablemente, hemos tenido solo explicaciones y ninguna medida concreta que permita erradicar a estos delincuentes que están destruyendo la educación pública. Esperamos que el ministro Cataldo no siga con una actitud pasiva, sino que sea un ministro que tome medidas que el Estado de derecho le entrega, como por ejemplo, Aula Segura", cuestionó el integrante de la Comisión de Educación en la Cámara.

Respuesta de Rodrigo Roco

El aludido exdirector de Educación de Santiago, Rodrigo Roco, emitió una carta pública en la que defendió su gestión y acusó a la administración de Desbordes de incurrir en "argumentos y visiones sesgadas de la realidad" para culpar a la exalcaldesa Hassler.

Aunque el exfuncionario defendió los avances logrados en su periodo, como la reducción de los días perdidos por tomas, no abordó específicamente las acusaciones relativas a la investigación de los docentes del Instituto Nacional.