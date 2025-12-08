Instituto Nacional: Investigan a dos profesores por presunta colaboración con "overoles blancos"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), reveló que dos profesores del Instituto Nacional son investigados por su presunta colaboración con los denominados "overoles blancos" para realizar desórdenes y ataques.

Los antecedentes del caso fueron recogidos en un documento emitido por autoridades del emblemático liceo en septiembre del año pasado y que fue recibida por la Dirección de Educación Municipal de Santiago (DEM) de aquel entonces, durante la administración del exdirector de educación Rodrigo Roco y la otrora alcaldesa Irací Hassler (PC), consignó El Mercurio.

El alcalde Desbordes explicó que el informe se encuentra en calidad de reservado mientras se realiza la indagatoria contra los dos docentes profesores: "Habla de hechos graves, hay testimonios, antecedentes, pruebas y denuncias hechas por la policía", detalló sobre el texto.

En ese sentido, el jefe comunal reprochó a la anterior administración por no informar que dicho informe quedó archivado: "No realizó nada, ninguna denuncia a la fiscalía, menos una querella, y tampoco un sumario administrativo, y nos parece que aquí podría haber una infracción grave a las obligaciones de la alcaldesa, que era la sostenedora, y del director de educación", manifestó.

Docentes de Filosofía y Vóleibol

Los supuestos involucrados corresponden a un profesor del departamento de Educación Física, coordinador de 7 y 8 básico, que realiza el taller de vóleibol; y una docente del Departamento de Filosofía.

Ambos profesores fueron identificados luego de que la avanzada del Presidente Gabriel Boric viera a escolares sacando materiales desde sus vehículos, en el marco de una invitación al Mandatario en agosto de 2024.

Al respecto, el alcalde Desbordes anunció que ordenó "un sumario de inmediato, y las medidas que se puedan tomar con los profesores dependen de lo que resuelva el fiscal administrativo que realiza el sumario. No sé por qué la gestión anterior no hizo nada, ni los directores. Es un tema que habrá que investigar ahora".

El jefe comunal también acusó que la "inacción de Hassler fue permanente; no quería usar Aula Segura, constantemente había una suerte de mirada hacia el techo cuando sucedían estas situaciones. Ella siempre relativizó estos hechos cuando era concejala y lo hizo como alcaldesa".