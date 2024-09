Marcel: El sistema de evaluación ambiental se presta para dinámicas de blanco o negro

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó en Cooperativa la decisión de Colbún de suspender su millonario proyecto de Central Bombeo Paposo en Taltal, debido a un complicado proceso de evaluación ambiental, y admitió que el sistema actual se presta para "dinámicas de blanco y negro".

Al día siguiente de que la empresa dejara en vilo esta iniciativa de energía renovable, que implica una inversión de 1.400 millones de dólares, la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) removió al jefe de la repartición en Antofagasta, Ramón Guajardo, por presuntas desprolijidades durante el análisis del caso, consignó El Mercurio.

En concreto, el SEA regional impugnó una serie de elementos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Colbún, y dictó el término anticipado del proceso el 12 de agosto, por lo que la compañía presentó un recurso de reposición que generó nuevos reparos de la autoridad local, los que devinieron en el anuncio de suspensión del proyecto este martes.

En El Diario de Cooperativa, el ministro Marcel reconoció que "no conozco el detalle de la decisión respecto del director (regional) del SEA, pero creo que lo que ocurre respecto de las evaluaciones ambientales es que esta dinámica que tiene el proceso, en el cual el inversionista prepara un EIA, y se le acepta o se le rechaza, se presta para que muchas veces se den dinámicas muy de blanco y negro: el proyecto va o no va".

Por ende, "lo que uno debería buscar es que las inversiones se hagan respetando los estándares ambientales del país, y el sistema debería ayudar a los inversionistas a cumplir esas exigencias, orientarlos en esos términos".

En tal escenario, el titular de Hacienda cree que "hay dos tipos de respuesta a eso: por un lado, que quienes son responsables de estas evaluaciones, especialmente en el terreno y en regiones, tengan claro que al país le interesa que se invierta de manera sostenible, y cuando alguien se aparta de esa dinámica, tendrá que evaluarse su situación. Y a nivel más macro, tenemos que ajustar nuestro SEA para que permita que esa dinámica fluya".

Aquello es el objetivo de la reforma a dicho organismo, que regula la llamada permisología, por lo que el Gobierno espera que "de aquí a fines de este año legislativo -que en el Congreso es enero- ojalá la pudiéramos tener aprobada".

"Tenemos que ver cómo se actúa frente a una situación en particular, evitar que se termine imponiendo una dinámica anti-inversión, o que prejuicios terminen imponiéndose en la marcha de las evaluaciones. Y por otro lado, tenemos que estructurar un sistema que sea mucho más eficiente, en términos de poder ir resolviendo los problemas que tienen los proyectos de inversión en materia ambiental en plazos de tiempo muchos más cortos de lo que ocurre actualmente", zanjó.

En cuanto a la también millonaria incursión de Forestal Arauco en Brasil, Marcel consideró que "son dos situaciones distintas: creo que no debemos ver las inversiones de compañías chilenas en el exterior como algo que se pudo haber hecho en Chile, y lamentarnos porque no pasó", ejemplificando que "hace un buen tiempo, compañías chilenas de retail se extendieron a toda América Latina y evidentemente, no podríamos pensar que pudo aumentar su negocio en las mismas proporciones en Chile".

"Entonces preocupémonos, más que de cuando se invierte en el exterior, de lo que se invierte en Chile", emplazó el secretario de Estado, relevando que si bien todavía es necesario incrementar los proyectos, de aquí al 2027 se anticipa "un aumento muy importante de inversión, especialmente en 2025, y lo que nos tiene que importar es asegurarnos de que esas inversiones se realicen".