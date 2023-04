Tres sitios del suceso y dos balaceras: Fiscal relató detalles del crimen del carabinero Palma

El fiscal Felipe Olivari explicó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago detalles de los hechos que llevaron al crimen del suboficial mayor Daniel Palma en el sector de Avenida Matta el pasado miércoles y cómo se logró dar con los dos detenidos.

Luis Lugo y Ovimarlixion Garcés, ambos venezolanos, fueron capturados el domingo durante dos allanamientos a un cité ubicado en la comuna de Quinta Normal, mientras aún quedan otros prófugos de la justicia.

El fiscal explicó que, en primera instancia, Garcés fue trasladado hasta un cuartel policial como testigo, sin embargo, al comprobar sus huellas dactilares pudieron posicionarlo en uno de los autos que dispararon contra el carabinero.

Olivari relató al tribunal que "esto parte el día 5 de abril, un poco antes de las 21:00 horas, en la esquina de calle Coquimbo con San Francisco en la comuna de Santiago. En ese lugar llegan dos automóviles con sujetos en su interior. Un Nissan modelo Versa, de color burdeo, y un automóvil Chevrolet modelo Sonic, de color azul".

Desde ese vehículo bajaron varios sujetos que ingresaron a un cité ubicado en dicha esquina. Allí, los delincuentes dispararon "en varias oportunidades contra otras personas que llegaron en un taxi a ese lugar", explicó.

El fiscal agregó que producto del tiroteo, algunas personas escaparon por una ventana de la casa, tras lo cual los sujetos que habían llegado en los dos autos los persiguieron y siguieron disparando. "Estas víctimas -precisó- no resultan heridas por arma de fuego, se logran subir al taxi y se dan a la fuga de ese lugar".

Sin embargo, añadió, "los imputados, hay un par que se van caminando y otros cuatro se suben al Sonic Azul" y "es ahí donde se dan un pequeño recorrido de un par de cuadras y en la esquina de Arturo Prat con Matta se encuentran con el funcionario policial, el cabo Palma, y le disparan con arma de fuego en su rostro, lo que termina provocándole el fallecimiento".

Luego del ataque al carabinero, los delincuentes se dieron a la fuga en el vehículo azul y después abordaron "a un taxista en la esquina de San Francisco con Biobío, a unas cuadras del luugar".

"Se bajan estos cuatro ocupantes de este automóvil Chevrolet, abordan con armas de fuego al taxista y le piden que los saque del lugar", contó.

SITUADOS CON HUELLAS DIGITALES Y POR GPS

Sobre las órdenes de detención, el fiscal destacó que "los tenemos situados en el sitio del suceso con diversas diligencias. Primero con declaraciones de testigos, reconocimientos fotográficos, con huellas dactilares en ambos vehículos y con posicionamiento de antenas, a través de geolocalización, y también de GPS por uso de redes sociales".

Fue así que, agregó el fiscal, "hay diligencias de investigación que nos llevaron el día de ayer a domicilios donde habrían podido estar estos imputados. Efectivamente, por orden de entrada y registro entramos ayer a tres domicilios y uno de ellos era un domicilio en Quinta Normal".

"En ese domicilio se logró ubicar en una de las piezas al imputado Garcés y en esa habitación se encuentran documentos de identificación del imputado Lugo, específicamente su pasaporte y su cédula y además un polerón que él ocupaba, que está en fotografías de redes sociales, un polerón bien característico".

DE TESTIGO A SOSPECHOSO

Debido a que en esa misma habitación estaba Ovimarlixion Garcés, los funcionarios lo trasladaron hasta un cuartel policial en calidad de testigo "para tomarle declaración y, es más, se le toma una declaración como testigo", explicó el fiscal.

Olivari remarcó que Garcés accede "a la toma de huellas dactilares para efecto de identificación, bajo acta, (...) y personal del Labocar hace una pericia bastante rápida y en la noche nos arroja el 'match' de sus huellas dactilares con huellas en los vehículos que participaron en el ilícito".

Así fue que se pidió una orden de detención por receptación de vehículo motorizado, debido a que tres huellas de Garcés estaban en uno de los autos que tenía encargo por robo.

Sin embargo, agregó, "con nuevas diligencias que se realizan, que son más que nada declaraciones de testigos y reconocimiento de set fotográfico, a él se le posiciona" en el sitio del suceso por lo que fue detenido por el "delito de homicidio a funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus funciones".

Sobre su identidad, el fiscal enfatizó que Garcés "no tiene documentos, no tiene pasaportes, hasta ahora no tenemos idea de quién es. De hecho, la identificación que él da es lo que él nos señala a nosotros y a los funcionarios policiales, pero no tenemos certeza, no le hemos acreditado la identidad".

LA DETENCIÓN DE LUGO

Sobre la detención de Luis Lugo, el fiscal Olivari explicó al tribunal que "él también está situado en el sitio del suceso con localización de antes de teléfonos celulares, con localización de red GPS de ingreso a redes sociales a través de la cuenta de Gmail que él tiene y, también, por huellas dactilares".

El persecutor detalló que Lugo fue detenido luego de que en la noche del domingo se volviera al cité donde fue detenido Garcés. Allí, ya de madrugada, "encontramos dentro del cité al imputado Lugo".

El Séptimo Juzgado de Garantía aceptó la solicitud de la Fiscalía de aplazar la detención de ambos sospechosos hasta el próximo jueves, para lograr reunir más pruebas. Además, mañana los detenidos prestarán declaración ante el fiscal Olivari, según confirmaron sus defensas.