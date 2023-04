"Me gustaría tener, para la tarea que me ha encomendado el Presidente, la inteligencia y la vocación de trabajo de la ministra Tohá, la voluntad de diálogo para generar acuerdos amplios de la ministra Jara y la capacidad para transmitir con claridad los mensajes de la ministra Vallejo. Creo estar lejos de tener esas cualidades, pero, con mucha humildad, haré el mejor de mis esfuerzos", dijo desde La Moneda, en su "presentación oficial", el nuevo ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde. El extimonel socialista dijo que "es un honor" asumir esta tarea, en la que espera "tener un buen desempeño, que se traduzca en buenas iniciativas que se aprueben en el Congreso". Consultado sobre la "disciplina consciente" que le pidió el Presidente Gabriel Boric a sus dos coaliciones en el "cónclave oficialista" realizado el martes en Cerro Castillo -a propósito del desorden generado por la agenda de seguridad, con descuelgues desde Apruebo Dignidad-, el exministro vocero de Bachelet II señaló que "los problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana no son menores y requieren una respuesta categórica de todas las instituciones. Eso exige que quienes formamos parte de la alianza de Gobierno actuemos con responsabilidad y seriedad, con espíritu constructivo y sentido unitario (...) El desafío consiste en reforzar lo que importa por sobre, muchas veces, contiendas que no tienen sentido para lo que las chilenas y chilenos nos demandan".

