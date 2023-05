Gobierno ve "sumamente irresponsable" la arremetida opositora contra el ministro Ávila

El Gobierno tachó de "irresponsable" la arremetida de la oposición contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), a quien interpelarán y acusarán constitucionalmente bajo la premisa de una presunta "obsesión" del Mineduc con la educación sexual integral.

Parlamentarios derechistas anunciaron las acciones ayer, a propósito del documento "Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, tras e intersex en el sistema educativo chileno", que data de 2017 y que contenía actividades dirigidas a niños desde la etapa preescolar, una de las cuales instruía a que los niños debían darse masajes en la espalda y describir sus sensaciones.

El Mineduc aclaró que la dinámica cuestionada por la derecha y organizaciones de padres y apoderados no forma parte de las nuevas orientaciones, actualizadas el 17 de mayo reciente, sino que corresponden a las de 2017.

En ese marco, la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), reprochó que "usar como fundamento de una acusación constitucional un programa, una orientación, en términos de sexualidad y afectividad, que no es de este Gobierno, es sumamente irresponsable".

"Es legítimo que los parlamentarios quieran hacer uso de esas herramientas de fiscalización, pero la ciudadanía exige un mínimo de rigurosidad, profesionalismo, un mínimo de estándar para presentar estas acusaciones", emplazó.

Los diputados derechistas acusaron al ministro Ávila de querer imponer su propia orientación sexual en el currículum educativo, por lo que buscarán firmas para una interpelación.

"Los ministros y ministras de Estado siempre estamos disponibles para responder ante una interpelación o ante una acusación, porque es un ejercicio democrático y trasparente. Lamentablemente, se hizo un uso poco correcto de estas orientaciones, que no son de nuestro Gobierno, y sobre eso es que se ha levantado toda esta polémica", comentó hoy el aludido secretario de Estado.

DIPUTADOS RN RECURREN A CONTRALORÍA

Además, diputados de Renovación Nacional llegaron este miércoles hasta la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento sobre los cuadernos que reparte la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), para establecer si existe una extralimitación de las facultades del organismo.

"Nosotros vemos en esta guía de la afectividad sexual, todas esas actividades que plantean que los niños de 6 años tienen que masajearse para conocer su intimidad, disfrutar el placer, o sea, cosas que ningún padre o apoderado quiere que sus niños estén haciendo en el colegio", cuestionó la diputada Paula Labra, otrora seremi metropolitana de Salud.

"Yo tengo un hijo hoy día, en primero básico, y no tengo ningún interés, ministro, que él se masajee con una compañera. Si usted me pregunta a mí, si un niño de quinto básico necesita ver fotos de parejas de distinto sexo o del mismo sexo besándose y tener reflexiones, a mí me parece que no es necesario", fustigó a su turno el diputado Diego Schalper, secretario general de RN.