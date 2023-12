El diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter salió en defensa de Carlos Montes por los cuestionamientos debido al Caso Convenios, asegurando que "no he escuchado a nadie acusar al ministro de Vivienda de estar haciendo un mal trabajo", añadiendo que "no existen antecedentes" para involocrarlo en este tema.

