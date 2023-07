En El Primer Café, el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social -el partido del Presidente Gabriel Boric-, expresó su rechazo a la misiva enviada por la Unión Demócrata Independiente al Gobierno en la que solicitó la remoción del ministro Giorgio Jackson tras el robo que afectó la semana pasada a Desarrollo Social. "Creo que (las acusaciones) califican claramente como calumnia; por lo tanto, a mi juicio, la carta de la UDI es en sí misma un delito", advirtió el también abogado. Abordó, asimismo, la decisión del gremialismo de restarse de la mesa técnica por la reforma de pensiones mientras el fundador de Revolución Democrática siga en el gabinete: "En realidad, la UDI básicamente no quiere cambiar el sistema pensiones, lo cual me parece legítimo, porque ellos pueden creer que el sistema de pensiones es bueno, pero meter a un ministro en una conspiración criminal para no modificar el sistema de pensiones no corresponde".

LEER ARTICULO COMPLETO