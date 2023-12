La diputada Gael Yeomans (CS) afirmó en El Primer Café que "no están las prioridades ni tampoco los tiempos en el Congreso" para poner el acento en la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, recalcando que ya hubo una comisión investigadora, por lo que "la pérdida de tiempo es real". En esta línea, la parlamentaria oficialista aseguró no ver "razones suficientes para que el ministro dé un paso al costado y también para poner de nuevo cambios de cartera", cuando, a su juicio, el momento político exige "avanzar en las reformas" pendientes. Sobre la continuidad del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), también cuestionado por el caso convenios, Yeomans indicó que "está bien que uno reconozca las dificultades que se han tenido en este tema", pero eso "no implica el tener que perseguir responsabilidades sin antecedentes sobre la mesa", por lo que reiteró que hay que poner "la voluntad y los esfuerzos" en que la agenda avance y "no en tratar de buscar cambios (al interior del Gobierno) cuando ésa no es la prioridad del país".

LEER ARTICULO COMPLETO