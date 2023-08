Subsecretaría de Defensa: El difícil camino que enfrentará Montero y la "frustración" de Barrueto al dejar el cargo

El exconvencional Ricardo Montero (PS) asumió esta semana como el nuevo subsecretario de Defensa, nombramiento que ha traído una serie de cuestionamientos de diversos sectores dado lo sorpresivo de la decisión, como también su pasado en el órgano que redactó una fallida propuesta de nueva Carta Magna.

Según informó este viernes La Segunda, el camino de Montero en esta cartera no será fácil, sobre todo por dos escenarios: las diferencias en Defensa sobre el rol de las FFAA en el orden público y las críticas del Congreso -incluso del propio oficialismo- por su paso por la Convención, sobre todo por su postura a favor de eliminar el Senado.

"En lo personal no cuestiono las nominaciones del Presidente, pero lo de Montero es una pésima designación. No tiene ningún grado de relación con el Congreso y el Senado. Él construyó una animosidad y odiosidad con el Senado, nunca ha sido un interlocutor válido", cuestionó al medio antes citado el senador Pedro Araya (Ind-PPD).

En esta línea, el parlamentario afirmó que con esto se "recargó el trabajo de la ministra Tohá, porque (Montero) seguirá siendo un interlocutor que no es válido. Me extraña la actitud del Gobierno de seguir dándole premios de consuelo a personas que no aportaron en el debate constitucional".

Mientras que su par PS Juan Luis Castro afirmó que es extraño que se insista en nombrar un exconstituyente "como si el resultado de la convención hubiese sido un orgullo para el gobierno".

Respecto a las diferencias en Defensa, se dio cuenta que parlamentarios han advertido de la dificultad de usar a las FF.AA. en tareas de órden público, algo que desde una parte del Gobierno se apoya y desde otra, en tanto, no se defiende y se insiste con avanzar en ella.

CUESTIONAMIENTOS A LA SALIDA DE BARRUETO

Montero llega a la Subsecretaría en reemplazo de Víctor Jeame Barrueto, expresidente del Partido por la Democracia (PPD), quien de manera sorpresiva abandona el cargo tras cinco meses.

Aunque se ha informado de una mala evaluación del Gobierno a su gestión en estos meses, desde Defensa -según La Segunda- defendieron su desempeño y reconocen estar sorprendidos con su salida. Desde su partido la noticia tampoco es vista de buena manera.

"Nos cuesta comprender (la decisión), porque la persona que llega tampoco, al parecer, presenta una expertise en materia de defensa", aseguró el senador y próximo timonel del PPD, Jaime Quintana, quien acusó también que nunca fueron advertidos por el Ejecutivo de esta salida.

En cuanto a la llegada de Montero, quien cabe recordar es jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá, Quintana señaló que espera que "el Gobierno reflexione".

"No nos olvidemos que hace menos de un año había sectores políticos, entre ellos el actual subsecretario de Defensa, que buscaban eliminar el Senado (...) Nadie se ha hecho cargo del experimento que en su momento significaba terminar con el Senado; en alguna gente es una herida abierta", puntualizó el senador.

"AGRADECIDO Y ALGO FRUSTRADO"

El propio Barrueto también abordó su salida de la Subsecretaría, agradeciendo "la oportunidad de conocer y actuar en el mundo de la Defensa y las FFAA", aunque lamentando estar "algo frustrado por no alcanzar a sacar y ver los frutos de cinco meses de intenso trabajo",

"Se agradece la buena disposición de la ministra (Maya Fernández) y su equipo, y especialmente de los Comandantes en Jefe de las tres ramas y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y para qué decir del equipo que me acompañó en esta tarea", cerró el extimonel PPD en una publicación en Twitter, la que acompañó con fotografías de su equipo de trabajo.