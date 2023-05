Ministra Vallejo: Necesitamos que los acuerdos no se dilaten o se posterguen bajo excusas

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a todos los sectores a buscar acuerdos con el fin de avanzar en las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Durante la mañana de este lunes, la ministra recordó que "si hemos logrado sacar proyectos de ley es porque hemos logrado acuerdos, no los hemos impuesto. ¿Cómo vamos a sacar las reformas que vienen? Con acuerdos, no hay otra manera y lo importante este año es que esos acuerdos sigan materializándose con el sentido de urgencia que nos demanda la gente".

"El acuerdo lo hemos puesto durante todo este período y lo vamos a seguir haciendo, pero lo que necesitamos ahora es que esos acuerdos no se sigan dilatando o postergando bajo excusas, sino que seamos capaces de ir cerrando, que eso es lo que se espera de todos nosotros, no solamente del gobierno", añadió.

Es inexplicable que algunos parlamentarios quieran postergar la votación de temas que son tan importantes para la ciudadanía, como es el aumento del #SalarioMínimo a $500 mil.



Chile espera que sigamos avanzando por el camino de los acuerdos y logremos esta meta histórica.

Ante este llamado, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) aseguró que "lo que nosotros tenemos que hacer es llamar al gobierno a entender que así como está va a seguir rebotando en el Parlamento, porque simplemente no está sintonizando ni con nosotros ni con parte importante de su electorado, porque ya en dos ocasiones seguidas le ha dicho que no a esta idea refundacional y entendiendo que el gobierno, por ejemplo, tiene que retirar la reforma de pensiones tal como está planteada, porque es completamente inviable, es que uno podría buscar acuerdos o conversar con el gobierno".

"Si el gobierno quiere seguir con las políticas que lleva un año y tanto, va a seguir fracasando, porque no está sintonizando con lo que la ciudadanía y la calle le están pidiendo a este gobierno", insistió.

Nuevo diseño para el comité político

Este lunes se inició un nuevo diseño en las reuniones del comité político ampliado, en las que ya no participarán representantes de todos los partidos de gobierno, sino que solamente habrá cuatro participantes invitados cada lunes: dos de Socialismo Democrático y dos de Apruebo Dignidad.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, comentó que "nosotros tenemos dos coaliciones y tenemos que hacer que las dos coaliciones funcionen como una alianza de gobierno. Esta es una fórmula que ha propuesto la ministra del Interior, habrá que ver como funciona, no hay que tener temor de los cambios ni enamorarse de las ideas propias, así que veremos como anda y si no funciona bien será la ministra como jefa del gabinete que resuelva cual es la mejor forma de que los partidos políticos pasemos a ser parte de las soluciones y no parte del problema".

Además, se llevará a cabo una reunión de alianza todos los viernes, con una rotación de sede a cargo de cada partido de las coaliciones.