Tohá: "Se puede tener convicción y, al mismo tiempo, pragmatismo"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó a superar la tensión entre convicción y pragmatismo, un día después de que el oficialismo se reuniera en un comité político ampliado en Cerro Castillo para analizar el escenario post triunfo republicano en la elección de constituyentes del fin de semana.

"Pucha la semana pa' difícil... El domingo fue difícil...", reconoció Tohá este jueves, con cierto dejo de humor, en un foro realizado en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

"No quiero aquí -y no corresponde- hacer una arenga, pero cuando vienen momentos como éstos hay que mirar bien que está diciendo la gente cuando vota de esa manera, y una de las cosas en que no nos podemos perder es que las personas llevan mucho rato esperando que la política les dé respuestas", reflexionó.

Para poder responder efectivamente a esas demandas ciudadanas, planteó, "no es incompatible la flexibilidad para buscar acuerdos con la convicción de dónde uno quiere llegar. Salgámonos de esa incomptibilidad, que no existe: se puede tener convicción y, al mismo tiempo, pragmatismo", dijo la jefa del gabinete ministerial.

EL FUTURO DEL PROGRAMA

Para el jefe de la bancada de diputados del Partido Comunista, Luis Cuello, más allá del revés electoral, "no ha estado en juego, en ningún caso, la legitimidad ni la necesidad de empujar y cumplir con el programa de Gobierno".

"Para efectos de poder conversar y abrir espacios de diálogo, uno tiene que tener un interlocutor al frente que tenga propuestas, y hasta ahora nos hemos encontrado con una derecha que no ofrece propuestas, sino que solamente ofrece la negativa. Eso, sin duda, requiere hacer un esfuerzo de diálogo con otras fuerzas políticas. Yo creo que hay que esforzar y mejorar las coordinaciones entre todas las fuerzas políticas en el Parlamento, incluyendo aquellas que no integran hoy día el Gobierno", reflexionó.

En una línea similar, el senador socialista Juan Luis Castro, afirmó que "éste (el de Gabriel Boric) no es un programa testimonial, no es levantar banderas para decir: 'Éstas eran las banderas', y las banderas después todas fracasan en el tiempo. No".

Desde la oposición, el senador RN Manuel José Ossandón afirmó que "el Gobierno lleva dos derrotas consecutivas, y en ambas la reprobación es superior al 62 por ciento".

"Si alguien no toma nota de eso es porque no entiende que el Gobierno debe cambiar el rumbo o es porque no ha entendido nada. El país vota exactamente lo contrario a lo que el Frente Amplio o Apruebo Dignidad piensa", dijo el excandidato presidencial.