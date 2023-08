Corte ratificó decisión de negar libertad a condenado por crimen del matrimonio Luchsinger

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de José Sergio Tralcal Coche, quien cumple una condena de 18 años de cárcel por el delito de incendio con resultado de muerte de Werner Luchsinger Lemp y Vivian Mackay González, perpetrado en enero de 2013 en la comuna de Vilcún.

En un fallo unánime, la Segunda Sala desestimó el reclamo de la Defensoría Penal Pública de La Araucanía en contra de la resolución adoptada el 20 de abril último por la Comisión de Libertad Condicional del propio tribunal de alzada, que denegó al condenado acceder a tal beneficio.

En su sentencia, la Corte afirmó que Tralcal no ha demostrado "avances en su proceso de reinserción social", pues, según indica un informe psicosocial elaborado por Gendarmería, "no reconoce haber cometido el delito", alega que "su condena es injusta" y "no reconoce la dañosidad social del ilícito".

"Por sobre todo, no ha adquirido una personal y genuina conciencia del daño y del mal causado", de modo que "mantiene un alto riesgo de reincidencia".

La Corte de Temuco enfatizó que "no existen antecedentes que permitan concluir el cumplimiento de los presupuestos legales para ser (Tralcal) titular del beneficio", y señaló compartir la postura de la Comisión de Libertad Condicional en cuanto a que "demostrar avances en su proceso de reinserción social (...) se materializará cuando adquiera real conciencia del delito y del mal causado".

En resumen, "no se aprecia, en el presente caso, la existencia de un error cometido en el juicio técnico efectuado por los integrantes de la Comisión de Libertad Condicional, como tampoco la existencia de vicios de forma o de fondo en la decisión adoptada, por lo que no cabe acoger el recurso", concluyó el tribunal.

POLÉMICOS BENEFICIOS PREVIOS

José Tralcal Coche y su primo Luis Tralcal Quidel fueron condenados a cadena perpetua por el crimen del matrimonio Luchsinger en junio de 2018, pero cuatro meses después la Corte Suprema bajó la pena a 18 años, al descartar delito terrorista.

En marzo de 2022, ambos comenzaron a gozar del beneficio de la salida dominical desde el Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, donde cumplen su pena.

En diciembre de 2022, la Corte de Apelaciones concedió la libertad condicional a José Tralcal, decisión que causó amplia polémica, fue apelada por el Gobierno y revocada en enero de 2023 por la Corte Suprema.