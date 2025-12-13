Tópicos: País | Judicial | Corte Suprema
CIDH notificó que el Estado de Chile no respondió denuncia de Vivanco por su destitución de la Suprema
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una notificación a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en la que advirtió que el Estado de Chile no respondió -la denuncia interpuesta por la exjueza- dentro de los plazos establecidos.
Vivanco alega vulneraciones graves a su derecho al debido proceso, independencia judicial, honra y presunción de inocencia en la causa que derivó en su destitución del máximo tribunal.
Ante el incumplimiento, el organismo activó una prórroga para que el Estado chileno remita sus observaciones.