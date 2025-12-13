CIDH notificó que el Estado de Chile no respondió denuncia de Vivanco por su destitución de la Suprema

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una notificación a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en la que advirtió que el Estado de Chile no respondió -la denuncia interpuesta por la exjueza- dentro de los plazos establecidos.

Vivanco alega vulneraciones graves a su derecho al debido proceso, independencia judicial, honra y presunción de inocencia en la causa que derivó en su destitución del máximo tribunal.

Ante el incumplimiento, el organismo activó una prórroga para que el Estado chileno remita sus observaciones.