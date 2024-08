Caso audios: Expectación por cautelares marca cuarto día de formalización

La posibilidad de que este lunes se dicten las medidas cautelares en contra de los imputados del caso audios, Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, marca la cuarta jornada de formalización de la causa, que tiene lugar en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La semana pasada, la Fiscalía solicitó aplicar prisión preventiva a los tres acusados de delitos como lavado de activos, soborno e ilícitos tributarios, y anticipó que en el caso de los abogados, la pena mínima que arriesgan es de 18 años de cárcel, mientras que el esposo de la jurista puede recibir entre seis y ocho años de presidio.

"Creo que hemos presentado antecedentes contundentes respecto a los delitos por los cuales han sido formalizados", resumió el viernes, a la salida del Centro de Justicia, Pamela Valdés, vocera y jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente.

Ese mismo día, los tres querellantes del caso -Consejo de Defensa del Estado (CDE), Servicio de Impuestos Internos (SII), y el abogado de los diputados PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini- respaldaron la petición de cautelares del ente persecutor.

Según adelantó en esa oportunidad el consejero del CDE Daniel Martorell, este lunes "viene una jornada larga: hay que escuchar a todas las defensas y después vienen las réplicas, que es la posibilidad que la ley otorga a las contrapartes para volver a contraargumentar respecto de lo que dicen las defensas, así que probablemente esto termine alrededor de las 14:00 para que la jueza pueda adoptar una resolución".

En concreto, de la duración de tales exposiciones dependerá si se dan a conocer las cautelares hoy o mañana martes.

🔴 EN VIVO: 4° Juzgado de Garantía de Santiago inicia cuarta jornada de audiencia de formalización de investigación de imputados como autores de soborno, delitos tributarios y lavado de activos.



🎥 https://t.co/d4ZzykIHcC pic.twitter.com/es3ZZHmPEF — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 26, 2024

Esta mañana, Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor del principal implicado, advirtió previo a su intervención que "hay problemas estructurales en la imputación (...) Recuerden que si el Ministerio Público o el SII siempre tuvieran la razón, no sería necesario ir a juicio. Bastaría que hicieran un cargo para que uno se fuera preso. No es así".

"Son muchos los casos en los cuales el SII o el Ministerio Público formulan cargos legítimamente, pero después los tribunales los rechazan, entonces hay que tener paciencia, esperar que esto avance y, sobre todo en este caso concreto, esperar a ver cuál es la opinión del tribunal, que es la más importante", cerró el abogado.

DEFENSA SE ENFRENTÓ A LA MAGISTRADA

Poco después de que se reanudara la audiencia a las 9:16 horas, el defensor de Hermosilla protagonizó un encontrón con la jueza Mariana Leyton, cuando ella le pidió varias veces que hiciera un vínculo entre sus "apreciaciones" de los hechos imputados por la Fiscalía y sus argumentos.

El jurista estaba cuestionando las condiciones en que se grabó el audio -registrado por Villalobos- que destapó el caso, por lo que pidió, con un tono molesto, que la magistrada no lo interrumpa: "Si me estuviera refiriendo a cosas que no se han referido en la contraparte, está bien, pero usted los dejó hablar sobre el tema, y yo tengo un derecho constitucional a defender a mi cliente", zanjó.

En opinión de Hermosilla, su hermano fue "manipulado para decir las cosas que dijo" en la reunión captada por su colega, donde también estuvo presente el socio de Factop y su entonces cliente, Daniel Sauer.