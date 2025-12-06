Descargos del juez Simpertigue tuvieron mala recepción en parlamentarios y expertos

El ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue -que está bajo la lupa por sus vínculos con imputados de la "trama bielorrusa"- reconoció haber viajado al extranjero con los abogados acusados Mario Vargas y Eduardo Lagos, pero sostuvo que desconocía que ellos representaban al consorcio Belaz Movitec.

En entrevista con El Mercurio, el magistrado afirmó que fue él quien costeó el viaje realizado en 2023 y su esposa la que lo organizó. Aseguró, además, que a pesar de la cercanía que mantenía con los juristas, no sabía que defendían a la firma chilena-bielorrusa en su litigio judicial con Codelco; disputa en la que él votó a favor del consorcio en dos sesiones.

El mentado viaje a Europa en crucero se hizo dos días después de que la cuprífera estatal terminara de pagar los más de 17 mil millones de pesos a Belaz Movitec como multa impuesta por la Justicia.

Por este antecedente y otros más -como el polémico caso "Fundamenta"-, Simpertigue enfrenta una acusación constitucional y arriesga ser removido del máximo tribunal.

Asimismo, fue suspendido de su cargo por dos meses por decisión del fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro.

Diputado Manouchehri: Respuesta es débil e insulta a la inteligencia de la gente

El diputado socialista Daniel Manouchehri -e impulsor de la referida AC- se indignó ante la respuesta de Simpertigue: la consideró "débil" y dijo que "insulta la inteligencia de la gente".

"(El magistrado) pretende que creamos que no sabía que los mismos abogados con los que cena, que le arriendan un departamento y con quienes viajaría en un crucero, eran quienes patrocinaban una causa de 17 millones de dólares que él mismo debía resolver... Eso no resiste ningún estándar mínimo de probidad", expresó el parlamentario.

Mismos cuestionamientos planteó el abogado constitucionalista y profesor de la UDP Javier Couso.

"Él (Simpertigue) señala que el relator no le habría dicho los nombres de los abogados de las partes, pero es bastante peculiar que, con un grado de familiaridad tan estrecha, él no supiera que los amigos con los cuales socializaba -al punto que sus esposas planificaban viajes juntos- eran abogados de las partes de uno de sus juicios", indicó.

"Por otra parte, un juez diligente tiene que leer el expediente (de la causa a revisar); sería un notable abandono de deberes no haberlo hecho", explicó.

En síntesis, "me parece particularmente poco relevante lo que diga un juez que está suspendido, porque existen elementos que dan plausibilidad a que él ha fallado al deber más importante que tiene todo juez: ser imparcial e independiente de las partes", sostuvo Couso.