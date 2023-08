Diputado Castro y traspaso de dinero ligado a su esposa: La justicia ya zanjó porque el servicio se prestó

El presidente de la comisión investigadora por el caso Convenios, el diputado José Miguel Castro (RN), desestimó en Cooperativa los cuestionamientos por vínculos con transferencias de dineros vía trato directo durante el gobierno anterior.

Según se dio a conocer en los últimos días, la Seremi de Salud de Antofagasta traspasó 513 millones de pesos al Hotel Altos del Sol durante la pandemia, en el año 2021, debido a que este sería utilizado como una residencia sanitaria.

Este recinto es controlado por el grupo empresarial Korlaet, perteneciente a la familia de Vania Korlaet, esposa del diputado Castro.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario sostuvo que este tema "no me complica nada, porque no se entregaron 530 millones, fue bastante menos y por lo demás, no se entregaron en esa época, se entregó hace muy pocos meses y a diferencia del caso Convenios, por no tener amigos que le entreguen la plata antes, esto se ganó en un juicio".

"Puse los antecedentes, además de haber sido entregados por otra persona a Contraloría, yo los puse a disposición de la Seremía y también del Ministerio de Salud. Es un tema que la justicia ya zanjó y dijo que hay que pagarlo absolutamente todo, porque el servicio se prestó, la Contraloría fue al hotel y dijo 'este hotel efectivamente cumple con lo necesario para ser ocupado'", añadió.

Castro dijo que la denuncia sobre este tema "yo lo tomo como una acción simplemente política desesperada, porque a ellos -la diputada Ñanco, el oficialismo- no les gusta que uno tenga la conducción de esta comisión, porque obviamente vamos a buscar debajo de la alfombra, vamos a llamar a todos y cada uno de los posibles involucrados".

En relación con el dinero pagado a la sociedad, el diputado comentó que "deben ser 300, 200 millones, no lo sé, porque no es un tema que a mí me importe. Esto fueron tres meses de tener un hotel parado para poder tenerlo como residencia sanitaria (...) yo lo que autodenuncié es que aquí puede existir un conflicto de intereses o se puede pensar en un conflicto de intereses, porque es el Estado que está contratando algo donde hay participación de mi señora".