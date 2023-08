La incertidumbre de los estudiantes del IP y CFT Los Lagos tras investigación contra Kimün y Ancalao

Más de 4.000 estudiantes del Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica (IP-CF) Los Lagos, con sede en nueve ciudades del país, están en la incertidumbre luego de que la propiedad del establecimiento fuera transferida de la Corporación Kimün a la Fundación Instituto de Liderazgo y Desarrollo Indígena, de propiedad de Diego Ancalao.

El caso investiga un presunto fraude al fisco surgido tras el traspaso de 1.200 millones de pesos entre el Gobierno Regional de Los Lagos y Kimün, propietaria entonces del IP y CFT. Sin embargo, en julio, el establecimiento educacional -que está con graves problemas económicos- fue vendido a la fundación de Ancalao, quien también tuvo participación en la corporación.

El excandidato presidencial, que logró postular a La Moneda gracias a las firmas de un notario muerto, fue formalizado el pasado viernes por los delitos de lavado de activos, estafa y propiedad indebida por el caso de Kimün, tras lo cual quedó en prisión preventiva debido al peligro de fuga y por ser un peligro para la seguridad de la sociedad.

El presidente de Kimün, Jaime Huincahue, se entregó ayer a la PDI en Temuco debido a que existía una orden de detención en su contra por este caso.

Frente a este escenario, representantes de los estudiantes del establecimiento asistieron ayer al Congreso donde expusieron su situación y pidieron a los diputados que intercedan ante el Ministerio de Educación, publicó LUN.

EL DRAMA DE LOS ESTUDIANTES

Osvaldo Villarroel, estudiante de Ingeniería Civil Industrial del IP Los Lagos, defendió recientemente su tesis, sin embargo, su egreso está en duda. "En este momento no hay certificado de título ni nada, porque el rector está detenido y al sostenedor lo tomaron preso", relató.

La última comunicación que tuvieron con el instituto fue cuando sus directivos les informaron que el sistema de pago de aranceles estaba con problemas, detalla el diario.

"No ha habido ninguna información real. Nos dijeron al principio que no nos preocupáramos, pero no hay ninguna seguridad de cuál va a ser la continuidad del IP. Hay gente que está recién comenzando a estudiar", dijo Osvaldo.

Patricio Alfaro, de 58 años, contó que "de cabro chico quería estudiar Construcción Civil, era mi gran anhelo. Yo trabajé para la gran minería. Partí como maestro carpintero y terminé como administrador de contratos. Me faltaba sólo el documento y ahora se me ve frustrado".

DIPUTADOS EMPLAZAN AL MINEDUC

Tras escuchar a los estudiantes, la diputada de RN Paula Labra manifestó que "esta es la muestra palpable de cómo la corrupción golpea a miles de alumnos y sus familias".

Andrés Longton expresó que "los directivos se han tomado licencia y los alumnos no pueden seguir con sus clases. Le pedimos al Mineduc que les dé una solución".

"Los alumnos no pueden pagar las consecuencias de los hechos de corrupción. Ellos pagaban sus cuotas con esfuerzo", remarcó Longton.

Un informe de la Comisión Nacional de Acreditación, el IP y el CFT Los Lagos cuentan con "insuficientes recursos materiales de infraestructura", problemas económicos por la caída de matrículas y un aumento de costos de 18 mil a 87 mil millones de pesos por la contratación de créditos, da cuenta LUN. "No se explican los motivos y cómo pretenden gestionar dicha cifra", destacó la CNA.