El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aclaró este martes las razones para la salida del jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, y reconoció que "no estaba preparado" para lo ocurrido con el caso Convenios. "He tenido que aprender cosas que no había vivido, y la verdad es que uno tiene que asumir las responsabilidades", sostuvo.

