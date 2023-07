La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, admitió en El Primer Café que dentro del Socialismo Democrático "hay una molestia" con el timonel RD, Juan Ignacio Latorre, pues no reveló que conocía con antelación los primeros antecedentes del "caso convenios". Considerando que "nos hemos puesto a disposición de la alianza de Gobierno para buscar en conjunto salidas y mejoras", la dirigenta planteó que "no haber tenido esa información necesaria en las reuniones que tuvimos ex post complejiza". Sin embargo, tomó distancia de quienes descartar al senador como interlocutor válido en el oficialismo, "porque entiendo que cada partido tiene su dinámica".

LEER ARTICULO COMPLETO