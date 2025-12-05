ProCultura: Aseguradora deberá resarcir mil millones de pesos al GORE Metropolitano

En el marco del bullado caso de la fundación ProCultura, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la aseguradora Porvenir S.A. (Aspor), por lo que deberá resarcir más de 1.000 millones de pesos al Gobierno Regional (GORE) Metropolitano.

Con esta determinación, la compañía está obligada a desembolsar la póliza que respaldaba la ejecución del programa de prevención del suicidio "Quédate", así como también la multa de 1.000 UF impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La situación se originó cuando ProCultura, liderada por Alberto Larraín, se adjudicó los fondos para el programa. Para asegurar su correcta ejecución, se contrataron pólizas a favor del GORE con la aseguradora Porvenir.

Sin embargo, el contrato no se llevó a cabo y la fundación se negó a devolver los fondos, que superan las 31 mil UF (más de 1.000 millones de dólares).

Ante esta negativa, las autoridades regionales recurrieron a la aseguradora para que hiciera efectivo el pago de la póliza, pero la empresa también se negó. Esto llevó a la CMF a sancionar a la aseguradora con una multa de 1.000 UF por no cumplir con el pago correspondiente en primera instancia.

La empresa de seguros intentó impugnar esta decisión ante la Corte de Apelaciones, pero el tribunal ratificó la sanción. Esto implica que la aseguradora no solo deberá pagar la multa impuesta por la CMF, sino que también deberá desembolsar la póliza que garantizaba el cumplimiento del convenio.

Orrego destacó la determinación

El gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, valoró positivamente la decisión de la justicia, afirmando que, "tal como lo dijimos desde el primer día, vamos a recuperar cada peso del programa de prevención del suicidio 'Quédate'".

"Hoy la justicia nos da la razón. La aseguradora Asport intentó dilatar y esquivar su única obligación, que era pagar una póliza válida y exigible. Esta sentencia confirma que la ley está de nuestro lado y en consecuencia también el fallo de la Comisión del Mercado Financiero que sancionó a esta empresa por su incumplimiento", puntualizó la autoridad regional.

"Vamos a seguir hasta el final, con los recursos públicos no se juega y quienes incumplen con esta norma no pueden pretender la impunidad", añadió.