RN emplaza a Boric a tomar como "referencia" a Bachelet y pedir renuncia de todo su gabinete

La derecha sigue su ofensiva para que el Gobierno haga valer las responsabilidades políticas del caso convenios y emplazó al Presidente Boric a que siga el ejemplo de Michelle Bachelet, quien en 2015 -en su segundo Gobierno- anunció en televisión que les había pedido la renuncia a todos sus ministros en medio del escándalo por los casos SQM y Caval.

Representantes de los tres partidos del bloque opositor Chile Vamos se reunieron este lunes con el contralor Jorge Bermúdez, para hacer un seguimiento a las indagatorias que mantiene la Contraloría General de la República.

"El llamado que le hacemos al Presidente Boric es que termine con este desfonde, yo entiendo que eso significa sacrificar a algunos de sus amigos, pero el amiguismo no puede estar por sobre la estabilidad del país", fustigó el diputado Diego Schalper, secretario general de RN, tras el encuentro.

En ese sentido, apuntó que "esto es de tal gravedad que ojalá miren lo que hizo la Presidenta Bachelet el 2015, que les puede servir de referencia para la envergadura de lo que estamos viendo".

Los dardos de la oposición han sido dirigidos principalmente al ministro Giorgio Jackson, amigo personal del Presidente Boric, luego de que la cartera que encabeza, Desarrollo Social, sufrió hace dos semanas un robo de 23 computadores -ya recuperados- y una caja fuerte -de paradero aún desconocido-; quien además es fundador de Revolución Democrática, principal partido involucrado en el caso convenios. La UDI, incluso, congeló los diálogos políticos con el Gobierno mientras el secretario siga en el gabinete.

La Contraloría declaró ilegales 29 convenios de 34 revisados, que involucran 13 mil millones de pesos. En paralelo, el Ministerio Público continúa investigando penalmente los traspasos de dinero de reparticiones públicas a fundaciones en al menos nueve de las 16 regiones del país.

"Lo que queda claro aquí es que no es la decisión de un seremi al que le transfirieron atribuciones; cuando son nueve regiones las que tienen una planificación para robarle al Estado, una planificación para sacarle dinero de todos los chilenos, claramente hay una responsabilidad política", sostuvo el diputado UDI Jorge Alessandri.

La bancada de RN llegó a La Moneda para reunirse con el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), y entregarle un documento con 16 ejes para avanzar en una agenda legislativa de probidad y transparencia.

El fin de semana, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó en televisión que hay situaciones que "derechamente tienen que ser calificadas como corrupción", principalmente el de Democracia Viva, que en Antofagasta originó el escándalo que luego salpicó a otras regiones y organizaciones; y reveló que se investiga a 18 fundaciones por "abuso de personalidad jurídica".

Sostuvo asimismo que "las personas que llegan por primera vez al Estado deberían tener una capacitación de reglas". En ese marco, la Contraloría precisó hoy que los funcionarios del actual Gobierno no tomaron los cursos básicos de administración pública y probidad que imparte el ente fiscalizador en el Centro de Estudios de Administración del Estado, aduciendo problemas de agenda; no obstante que no son obligatorios.