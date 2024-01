Rojas a Contreras, antes de estallar el caso Democracia Viva: "Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda"

Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, y la otrora subsecretaria de esa cartera ministerial, Tatiana Rojas, ambos expulsados de Revolución Democrática (RD), tuvieron una serie de conversaciones por Whatsapp sobre la fundación Democracia Viva "mucho antes" que estallara el escándalo que dio origen al llamado "caso convenios", según un reportaje que Canal 13 difundió este domingo por la noche.

"Subsecretaria, hay un posible flanco comunicacional. Coménteme, si podemos conversar hoy en la noche o mañana a primera hora, si lo estima necesario", se lee en uno de los mensajes dados a conocer en la investigación periodística.

Esa conversación data del 5 de junio de 2023, 11 días antes que el diario digital antofagastino Timeline publicara el artículo que destapó el caso Democracia Viva.

Dos días después, el 7 de junio, Contreras insistió: "Buen día subse (,) quisiera poder conversar respecto de la estrategia conjunta que estamos elaborando con la diputación, sobre todo tener su opinión o aprensiones respecto a un eventual involucramiento de contraloría. Quedo atento", dijo el entonces seremi, a lo que Rojas respondió: "Carlos, esto (es) por lo de la Fundación?".

"Sí", contestó Contreras.

Luego, Rojas le pidió a Contreras que elaborara un "resumen tipo ficha" en el que explicara de qué se trataba la polémica que, en ese momento, estaba generando la fundación, con "nombre del convenio, fecha de firma, firmantes, montos, plazos, antecedentes solicitados para la selección y cómo fue el proceso".

"Me lo están preguntando hace rato y he tenido que decir todo el rato no sé", le enfatizó la subsecretaria.

Esa misma tarde, tras recibir los antecedentes del seremi, Rojas escribió a Contreras: "Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda".

Contreras se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por el Ministerio Público -junto a Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva- como presunto autor de tres delitos de fraude al fisco.

A mediados de enero, y a través de su cuenta de Instagram, los padres del exseremi publicaron una declaración escrita por su hijo desde la cárcel, donde afirmó que actuó "con la certeza legal que me transmitió el Ministerio de Vivienda, a través de sus funcionarios y jefaturas, con procedimientos planteados por ellos, estando en conocimiento la jefatura nacional de asentamientos precarios, Verónica Serrano, y la propia Subsecretaría desde antes de la implementación".

Por su parte, la exsubsecretaria de Vivienda, también militante de RD, que renunció tras estallar el escándalo de Democracia Viva, aseguró a Fiscalía que le informó -mediante un documento- al ministro Carlos Montes (PS) sobre el caso antes que se hiciera público.

"El ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva", manifestó la exautoridad.

"Dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa", precisó Rojas.