San Bernardo: Fiscalía citó a actuales concejales a declarar en causa contra exalcaldesa Cuevas

El fiscal adjunto de San Bernardo, Rubén Salas, solicitó a la Policía de Investigaciones citar a declarar en calidad de testigos a todos los actuales concejales de la comuna, en el marco de la causa por fraude al fisco en contra de la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI).

De acuerdo a La Tercera, la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) deberá interrogar a: Karina Leyton (PS), Leonel Navarro (P. Radical), Cristina Cofré (PC), Romina Baeza (FA), Jaime López (FRVS), Carolina Fuentealba (P. Rep.), Juan Rivera (P. Rep.), María Jesús Núñez (P. Rep.), Marcela Novoa (RN) y Mariela Araya (UDI).

Cabe destacar, que la concejala Mariela Araya es sobrina de Nora Cuevas y expareja del exjefe de finanzas del municipio, Mario Astorga, también apuntado en la investigación.

Además, se solicitó enviar un oficio a la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, con la finalidad de que entreguen una copia de los antecedentes relativos a las rendiciones presentadas por los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

En ese sentido, la Corporación presentaría una millonaria deuda por gastos no justificados provenientes de los FAEP, recursos entregados por el Ministerio de Educación a los sostenedores para el mejoramiento de establecimientos públicos.

Según la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entre los años 2015 y 2017, no existió una adecuada rendición de cuentas que explicara el gasto de más de 4.000 millones de pesos en aquel período, los que aparentemente fueron gastados en otros fines o no fueron rendidos.

En concreto, se trata de $1.648.452.435 en 2015; $946.589.003, en 2016, y $1.652.244.411, en 2017.

"Esa plata no era para sueldos ni fiestas, era para que los niños tuvieran mejores colegios. Ahora la Municipalidad de San Bernardo tendrá que sacar plata de su propio bolsillo para pagar esta deuda. Esa plata, que era para la educación de los niños y niñas de San Bernardo, para fortalecer nuestra educación pública, desapareció o se malgastó", dijo al respecto el actual alcalde, Christopher White (PS).

Nora Cuevas también enfrenta otra querella por fraude al fisco por irregularidades en fondos no rendidos de subvenciones escolares entre 2016 y 2020, por montos superiores a $20.000 millones, presentada por el propio municipio.

En aquella causa, la otrora líder comunal prestó declaración a la Fiscalía durante 2024, donde apuntó a que "yo delegué la mayoría de las funciones y decisiones técnicas en la corporación, por lo que no tengo conocimiento en específico de cómo se manejaron estos aportes. Quiero aclarar que yo tuve una actitud y acción muy macro de todo lo que era la corporación".

Por otro lado, la actual administración también enfrenta un proceso, luego que concejales republicanos y UDI presentaran un requerimiento al Segundo Tribunal Electoral Regional de la Región Metropolitana para cesar de sus funciones a Christopher White.

En la misiva, acusan al actual alcalde de notable abandono de deberes, los que habrían ocasionado un "grave perjuicio patrimonial a la comuna".

En concreto, además de resaltar las deudas de la Corporación Municipal de Educación y Salud, también denuncian que en 2022 se suscribieron convenios y contratos colectivos sin respaldo presupuestario suficiente, generando un déficit financiero superior a los $3.300 millones.