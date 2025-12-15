Unánime: Diputados dieron luz verde a acusación constitucional contra juez Simpertigue

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde este lunes, de manera unánime, a la acusación constitucional presentada contra el suspendido ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue.

La admisibilidad del libelo fue aprobada con 132 votos a favor y ninguno en contra: un resultado inédito, con el cual la suerte del magistrado quedó en manos del Senado, cuyos miembros deberán pronunciarse, próximamente, en rol de jueces políticos.

Un par de horas antes, los legisladores presentes en el hemiciclo también rechazaron de modo unánime la "cuestión previa" deducida por la defensa del letrado, investigado por la Fiscalía debido a sus vínculos con los imputados de la "trama bielorrusa".

Los argumentos de forma del abogado Felipe Lizama lograron 110 votos en contra y ninguno a favor, dando paso a la revisión del fondo de la acusación, sostenida por el diputado socialista Daniel Manouchehri.

Durante esa intervención, el jurista aseveró que "el ministro Simpertigue no participó en la matriz que da lugar al primer capítulo de la acusación constitucional", que le atribuye un notable abandono al deber de probidad, abstención e imparcialidad, por el controvertido litigio entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco.

"Incurrió y conoció de otros actos, y esos otros casos fueron acordados por la unanimidad de esos miembros. De hecho, cuando se conoce de otro recurso, que es el famoso recurso de queja, quien expuso en estrados no es ninguno de los abogados con los cuales se vincula al señor Simpertigue. Quien alegó en ese caso fue el abogado Gabriel Silber Romo", planteó Lizama.

Simpertigue no estuvo presente en la sesión de hoy, algo que fue criticado por el diputado Manouchehri.

"Estamos frente a un hecho inédito. ¿Dónde está el juez Simpertigue? ¿Por qué no vino? ¿Tuvo algún problema de salud? ¿Está enfermito? ¿Anda en algún crucero? Porque la verdad, no se explica que ante una situación tan relevante como una acusación constitucional, no venga", fustigó el parlamentario.

En cuanto al fondo del libelo, Manouchehri observó: "La defensa dice que él no puede hacerse cargo de las cosas que vino a decir (al Congreso) el ministro Mario Carroza. Oiga, si él fue invitado por usted, señor abogado, y a lo que vino fue a destruir los argumentos que la defensa del señor Simpertigue había sostenido: que todos sabían que detrás de Silber, estaban (Eduardo) Lagos y (Mario) Vargas".

"En cualquier democracia, eso se llama coima"

A su turno, la diputada Maite Orsini, que presidió la comisión revisora de la acusación, cuestionó que la defensa planteara que Simpertigue "se encuentra fortuitamente en un crucero de lujo con el abogado al que acaba de favorecer en un fallo millonario", acotando que afirmar aquello "es tratarnos de tontos".

"Se afirmó que el ministro había devuelto los dineros del pasaje, sin ninguna prueba. Eso no es una imprudencia, sino que en cualquier democracia, se llama coima. Y si no queremos pronunciar esa palabra, tengamos la honestidad de reconocer que al menos, es indistinguible de una coima", remató.