Winter: "Ningún partido puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser 100% probo"

El diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social (CS) -el partido del Presidente Gabriel Boric, afirmó que "ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser 100% probo".

Esto, en medio del escándalo por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco que impactan a Revolución Democrática (RD), tras el traspaso de 426 millones de pesos desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, entidad ligada a militantes de la colectividad, la principal fuerza del conjunto de partidos y movimientos del Frente Amplio (FA).

"(El caso) es una situación muy complicada que obviamente no ayuda, porque te deja frente al país marcado por un caso que pareciera ser un acto de corrupción", dijo Winter en el programa Sala de Ensayo de 13C.

Sin embargo, aseveró que "tiene algo de bueno. Voy a decir algo muy complicado, así que espero que los telespectadores sean generosos con la interpretación que voy a decir. Ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser 100% probo, porque eso es imposible en la medida que tú tienes una gran cantidad de personas".

Y advirtió que, si la política entra en una discusión de "quién es más corrupto e inteligente", ésta "entra en un loop completamente inocuo que no sirve para nada".

"Esto nos permite como Frente Amplio decirnos: ya, se pueden dar casos de corrupción en nuestras filas, eso es posible, por lo tanto, no es el tema que nos reúne, entonces ahora podemos tener una conversación mucho más profunda de cuáles sí son los temas que nos reúnen", sostuvo el parlamentario de CS.

"Creo que sacado esto, obviamente teniendo una reacción muy tajante contra la corrupción, generando instituciones internas para cortarla, también nos permite decir: el que pretendía que la distinción del Frente Amplio era que tenía las manos limpias, esa nunca fue la tesis de la corriente del Frente Amplio de la que yo vengo", añadió.

Consultado por las críticas del senador socialista Fidel Espinoza, quien criticó al FA y les enrostró que "los señores de la moralidad que llegaron a cambiar la política, no eran tal", Winter respondió que "tú no puedes pretender que de lo que se trata tu partido es de que todos son honestos y que la deshonestidad es imposible en tu partido, a menos de que tengas un partido de 10 personas, que tú puedes personalmente saber. Pero todo aquel que diga 'en mi partido no puede haber casos de corrupción', o conoce a todos los militantes de su partido o está mintiendo".

"Justo cuando entramos a la política, aparecieron un montón de casos de corrupción. ¿Y qué esperaban? ¿Qué no dijéramos nada? Lo que yo espero, cuando hay casos de corrupción, como fueron Penta y SQM, es que todos los denuncien, así como el caso de corrupción que se está viviendo al interior del Frente Amplio", remarcó.