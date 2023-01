Luis Ruz, vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad, perteneciente a la Democracia Cristiana, señaló en El Primer Café que con la salida de Marcela Ríos del Ministerio de Justicia, "tengo la impresión de que pagó la situación con una cuota de injusticia", refiriéndose a los cuestionados indultos presidenciales. Si bien no negó su responsabilidad política, "uno se va haciendo el juicio de que el exjefe de gabinete del Presidente Boric y ciertos sectores del segundo piso tuvieron un rol protagónico en estas decisiones". Así, opinó que "quedan en evidencia las tensiones que el Gobierno no ha logrado resolver", dado que "Apruebo Dignidad sigue pensando que tienen una mayoría relevante en la sociedad y el Parlamento, que vemos que no es así".

