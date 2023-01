Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), instó este martes en El Primer Café a que la oposición reanude su participación en la mesa por un acuerdo de seguridad, luego de que parlamentarios se abrieran a hacerlo si el Presidente Gabriel Boric revoca los indultos que concedió en Año Nuevo. "Más allá de lo eficiente que pueda ser o no, (la instancia de trabajo es) una señal, un símbolo. En estos tiempos, cuando estamos en problemas como nación y el país completo está pendiente de estos problemas, uno no puede tener de rehén las necesidades de la ciudadanía porque quiere que pidan disculpas. Me faltan aquí los líderes de la derecha con espíritu repúblicano", dijo la dirigenta del Frente Amplio, que acusó a la oposición de estar "tonteando" con el asunto de los indultos.

