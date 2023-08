Marcela Godoy es la primera ministra titular del Segundo Tribunal Ambiental

Ante el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, la abogada Marcela Godoy Flores juró como ministra titular del Segundo Tribunal Ambiental, transformándose en la primera mujer en alcanzar dicho cargo en esta repartición.

"Es un gran desafío que lo asumo con mucha responsabilidad. Me he preparado para esto y espero cumplir a cabalidad con el rol que se me ha encomendado", comentó la jurista de la Universidad de Antofagasta, que se desempeñará en el tribunal que tiene autoridad en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.