Larraín niega haber pedido impunidad de Moreira, que acusa "mentira descarada" de Marta Herrera

El exministro Hernán Larraín (UDI) salió al paso de la entrevista que dio en televisión Marta Herrera, rechazada el lunes por el Senado para ser fiscal nacional, en la que reflotó la reunión que tuvo en 2017 el otrora senador con el entonces jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott.

"El senador Larraín fue a plantear la situación del senador (Iván) Moreira, que estaba involucrado en el caso Penta, y quería ver la posibilidad de que la Fiscalía evaluara una suspensión condicional. En ese momento nosotros habíamos pedido el desafuero y, por lo tanto, mi respuesta en particular fue rotunda, en términos de que no era posible una suspensión condicional, cuando nosotros habíamos instado por el desafuero", recordó Herrera, que estuvo presente en ese encuentro, anoche CNN.

En ese marco, consideró que su postura en contra de seguir ese camino en la causa contra Moreira influyó en que éste fuera uno de los senadores que rechazó su nominación. El gremialista fue uno de los más vociferantes contra su candidatura, una vez que el Presidente Boric había propuesto su nombre, incluso antes de que ella expusiera en la Comisión de Constitución del Senado: "He tenido que pagar un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones", denunció.

Aquella cita tuvo lugar el lunes 18 de diciembre de 2017: Abbott recibió en su oficina a Larraín, con quien ya se había reunido antes, en 2015, cuando aún era candidato a fiscal nacional. Y apenas 28 días después de ese encuentro, el 15 de enero del 2018 el entonces fiscal regional Manuel Guerra solicitó una audiencia para suspender condicionalmente la causa contra Moreira.

Por ello, Larraín emitió este miércoles una declaración pública para aclarar el contenido de la reunión, que fue "pública y formal" y que solicitó como el jefe del comité de senadores de la UDI de la época, "cumpliendo ley del lobby".

"El propósito de la audiencia fue solicitar respuesta a un oficio, también público y formal, que habíamos enviado previamente los jefes de comité de senadores de RN y la UDI para hacer presente el efecto que tenía en la representación democrática la excesiva demora en resolverse la situación personal de algunos senadores. La reunión no tuvo otro objetivo que el descrito y jamás se le solicitó ni impunidad ni condena, sino solo la más pronta solución a la tardanza indicada", sostuvo.

En ese contexto, le recriminó a Herrera que, "si a juicio de ella hubiera existido la más mínima irregularidad en la actuación descrita, en su condición de funcionaria pública, debió haberlo hecho presente de inmediato y no cinco años después". Pero "no lo hizo por la evidente razón de que nada irregular ni indebido existió en la reunión, en la que ella estuvo presente y fue participante", aseguró.

En un tono más duro habló el propio Moreira, apuntando que, con estas declaraciones, la fallida candidata "ha convencido no solo a mí, sino a todos a quienes que votamos en contra, que no podíamos tener una fiscal nacional con los arrebatos que ha tenido ella".

Acto seguido, la acusó de "mentir descaradamente" y afirmó que, al contrario de lo que se dice, "fue verdaderamente vergonzoso cómo el señor Abbott pidió los apoyos a los distintos sectores políticos ofreciendo de todo".

Pregunta sobre si como parlamentarios aceptaron tales promesas, Moreira dijo que a él no le fue ofrecida "ninguna cosa".

De hecho, consideró que no existe vínculo entre la reunión de Larraín con Abbott y el hecho de que menos de un mes después la Fiscalía tomara el camino de la suspensión condicional en una causa en la que estaba imputado por presuntos delitos tributarios e infracción a la ley de donaciones por la emisión de nueve boletas ideológicamente falsas por personas ligadas a su campaña senatorial de 2013.

"No me he visto beneficiado de nada. La suspensión condicional del procedimiento la ofreció el señor fiscal Guerra, yo no le pedí nada. Y no tiene ninguna relación", cerró.

SUSPICACIAS POR CENA DE ÁNGEL VALENCIA "CON GENTE DE LA UDI"

En el Congreso también ha sido comentada otra declaración que formuló Herrera en la entrevista, relativa a que "supo" que el abogado Ángel Valencia, que integra la quina de candidatos a fiscal nacional, participó de "una comida con gente vinculada al mundo de la UDI", el mismo día cuando el Presidente Gabriel Boric la nominó a ella como su carta para el cargo, el 14 de diciembre pasado.

El propio Valencia reconoció la cena, pero aclaró que se dio en el contexto académico, pues asistió como profesor de Derecho de la Universidad San Sebastián junto con otros colegas, tras invitación del decano de la Facultad, Andrés Chadwick (UDI), exministro de los gobiernos de Piñera, para celebrar que la carrera obtuvo una certificación de 6 años. "No estuvo presente ningún senador, de ningún partido político, solo profesores de esa casa de estudios", recalcó.

No obstante, este antecedente ya genera suspicacias en el Senado. El socialista Gastón Saavedra puntualizó que Valencia "está en carrera y seguramente se va a ponderar en la dimensión que corresponda esa reunión. No pierdan cuidado de que va a ser así".

"Hay que guardar cierta compostura y no tener algunas situaciones que no son aconsejables. Si vemos que algunas reuniones trascienden y van más allá de lo meramente protocolar, y eso influye en una decisión, evidentemente que no es lo más apropiado. Si yo estuviera en esos pies, no lo haría", comentó el senador oficialista.