El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) criticó en El Primer Café el emplazamiento que formuló el Presidente Gabriel Boric a las fuerzas políticas para que aprueben en el Senado la nominación de Marta Herrera como fiscal nacional. "Si algún senador o senadora quiere hacer un gallito con el Gobierno o tratar de darle una derrota política al Gobierno, que no sea en este tema", pidió el Mandatario. A juicio de Ubilla, tal llamado "no corresponde (...) No me parece que el Presidente emplace a la oposición, porque en la primera nominación del fiscal (José) Morales ni siquiera fue capaz de tener los votos de su propio sector político", producto de lo cual dicho nombre fue rechazado. La elección del nuevo jefe de la Fiscalía "es muy relevante para el futuro de la seguridad (en el país), porque el Ministerio Público es uno de los actores relevantes, si no el más, en este proceso", sentenció el hoy funcionario de Libertad y Desarrollo.

