Universidad deberá pagar casi 40 millones a alumna por caída en ascensor

La Universidad Diego Portales (UDP) fue condenada a pagar una indemnización de 39.433.931 pesos, por concepto de daño moral y emergente, a una alumna que en 2017 sufrió lesiones en un ascensor del plantel.

La magistrada Katherine Campbell, del 23er Juzgado Civil de Santiago, estimó que "la demandante ha probado el hecho ilícito que atribuyó a la demandada (...) conforme los hechos probados, si bien la paramédico de la universidad demandada 'revisó' a la demandante y le dijo que correspondía que la llevaran a urgencia, finalmente ello le fue negado por (una) empleada de la misma universidad -doña Valeska Fredes- y la demandante debió gestionar y solventar por su cuenta su traslado a la Clínica Dávila, donde en todo caso, se le atendió".

El fallo agrega que la UDP "mantiene dos protocolos, uno que regula el proceder en caso de accidentes o emergencias de estudiantes y otro, ante incidentes ocurridos en ascensores"; pero, "la demandada (UDP) no cumplió con el protocolo que se dio a sí misma y que, recoge medidas tendientes a satisfacer el deber de seguridad que inherentemente tiene para con los estudiantes de sus sedes, sin que su personal optara por no ejecutar el contrato con la empresa Help, porque la demandante no mostraba lesiones evidentes, visibles, máxime si es sabido que los efectos de eventos como el probado -recibir en el cuerpo un impacto- se perciben con posterioridad a ello".