Gobierno prevé que la nube de humo "puede volver a instalarse en la mañana" en Santiago

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, advirtió en Cooperativa que este sábado por la mañana los cielos de la Región Metropolitana podrían volver a ser cubiertos con la nube de humo generada por los incendios forestales activos cercanos, misma situación por la que hoy viernes las autoridades emitieron una alerta por riesgo sanitario.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la titular del Minsal destacó que esta jornada "ya se normalizó la situación del material particulado, eso significa que el riesgo sanitario eventual se normalizó, lo que es buena noticia".

"Sin embargo, debemos tener precaución de que las condiciones atmosféricas hacen prever que la nube de los incendios que todavía siguen pueda volver a instalarse en la mañana", adelantó.

En ese marco, llamó a "mantener la precaución de las ventanas cerradas, evitar la actividad física intensa y usar mascarilla", sobre todo "si la calidad del aire vuelve a presentar niveles de alerta".

Aseguró que "tenemos en alerta a todo el sistema de atención de urgencia". No obstante, aclaró que hasta ahora "no ha habido ningún aumento en la demanda asistencial y ningún impacto sanitario producto de la nube de humo que tuvimos esta mañana, al menos no medible o que haya motivado una situación de real impacto".