Migración: Autoridades destacan baja de asentamientos irregulares en el norte

Las autoridades del norte grande del país valoraron una disminución del flujo migratorio por pasos no habilitados, que se refleja en una importante desocupación de espacios públicos de las principales comunas de la zona.

En la Región de Arica y Parinacota, que hace algunas semanas vivió una crisis fronteriza sin precedentes, el delegado presidencial, Ricardo Sanzana, destacó que la presencia de estos asentamientos "no ha desaparecido, pero ha disminuido especialmente desde el componente de quienes están en las esquinas en algunos espacios", que en la actualidad son "más hombres solteros que familias propiamente tal".

"Naturalmente, divisamos en algunos lugares que también hay familias y un par de señoras con hijos, pero a lo que había antes de todo el control que se ha estado haciendo -no solamente desde lo fronterizo, sino que también desde lo interno- es ostensiblemente mucho más bajo, y además está muy controlado, que es lo importante", apuntó.

De acuerdo al alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (PL), "de marzo a la fecha, se logra ver una disminución de estos lugares", lo que atribuye al "trabajo de recuperación de los espacios públicos, con protocolos de desalojo y todo un plan de manejo de esos lugares", y asimismo, a "la llegada del Ejército a la frontera".

El general Rubén Castillo, jefe de la brigada fronteriza del Ejército en Arica, precisó que desde mayo pasado, "de los ingresos impedidos y contenidos por pasos no habilitados, ayer hubo 29 y a la fecha sumamos 10.052", mientras que respecto a "los intentos de egreso que fueron impedidos y contenidos por pasos no habilitados, ayer no hubo y a la fecha, sumamos 794".

"En este momento tenemos cifras menores; no quiere decir que el efecto migratorio vaya a disminuir, pero hay con un despliegue apropiado de la fuerza, con las tareas bastantes coordinadas", agregó.

TAREAS PENDIENTES EN TARAPACÁ

Si bien el alcalde de Colchane, Javier García, coincidió en que "hoy no se ven migrantes acampando en las plazas y espacios públicos afortunadamente", indicó que "sabemos que siguen ingresando por sectores más alejados -por los bosquedales, principalmente-, durante la noche y en vehículos particulares".

"En ese sentido, creemos que el flujo migratorio sigue siendo preocupante, a pesar de que la frontera está militarizada y la cantidad de efectivos o la tecnología que se tiene. No ha sido suficiente para frenar la migración irregular por la extensión territorial de la comuna", observó.

Por su parte, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, estimó que "la agresión a carabineros en Playa Cavancha, que fue muy chocante, genera un antes y un después, en un trabajo coordinado completamente entre policía, policía marítima, Gobierno y municipios, y se genera el control de todo el borde costero" de su comuna.

En cuanto a la Plaza Brasil de la ciudad, que en su momento estuvo tomada y fue el escenario de diversos incidentes, el jefe comunal valoró que "está en la última etapa de licitación por parte del Ministerio de Vivienda".