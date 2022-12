Providencia estudia acudir a instancias de DDHH por aglomeraciones en Embajada de Venezuela

La Municipalidad de Providencia afirmó que estudia acudir a instancias de Derechos Humanos ante las constantes aglomeraciones que se registran afuera y en alrededores de la Embajada de Venezuela, ubicada en la calle Bustos, por parte de ciudadanos de ese país que asisten para regularizar su documentación y para recibir pasaportes, situación que volvió a ocurrir este lunes.

Mediante un comunicado, explicó que "no cuenta con atribuciones legales para intervenir ante los diversos desórdenes provocados por las medidas adoptadas por la Embajada de Venezuela, ante la masiva entrega de documentos", una labor que -subrayó- "le corresponde al Gobierno de Chile".

No obstante, sostuvo que, "de manera periódica, personal de oficinas municipales como Fiscalización, Aseo, Seguridad y Dideco, se despliegan en el sector para atender los distintos requerimientos generados por la gran cantidad de personas que acuden a realizar los trámites", a la vez que "se mantienen canales de contacto directo con los vecinos del sector, quienes se ven afectados por una serie de externalidades negativas producto de las aglomeraciones".

En este marco, el municipio aseguró que, "de manera reiterada, ha hecho ver los problemas que se generan para quienes residen en las calles aledañas a la Embajada, con el fin de promover la búsqueda de soluciones que permitan aminorar las molestias a vecinos y otorgar una atención digna para quienes acuden a realizar trámites".

"Cosa que no ocurre y es un problema de larga data por parte del Gobierno Venezolano, quien no entrega respuesta a los vecinos del sector y a quien no se le puede cursar infracciones, puesto que el recinto goza de inmunidad diplomática", reprochó.

Por ello, la Municipalidad "está estudiando acciones legales ante organismos nacionales y de Derechos Humanos, con el fin de poder colaborar con la situación humanitaria que se vive en el lugar y velar por los vecinos del sector", concluyó.