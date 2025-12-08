Microbús con 36 pasajeros se volcó en Curacaví durante peregrinación a Lo Vásquez
Al menos tres personas resultaron con lesiones de carácter leve.
El tránsito se mantiene parcialmente regulado.
Un accidente de tránsito se registró este lunes en Curacaví, donde un microbús se volcó cuando trasladaba a decenas de personas rumbo a la Región de Valparaíso, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción.
Según información preliminar, el hecho ocurrió durante la peregrinación a Lo Vásquez y afectó a unos 36 pasajeros, de los que tres resultaron con lesiones de carácter leve.
Equipos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para asistir a los afectados, evaluar su condición y realizar maniobras para asegurar la zona. Las autoridades se encuentran indagando las causas del volcamiento y verificando si existen otros involucrados o factores externos que hayan contribuido al accidente.
El tránsito se mantiene parcialmente regulado mientras se desarrollan labores de rescate.