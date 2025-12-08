Microbús con 36 pasajeros se volcó en Curacaví durante peregrinación a Lo Vásquez

Un accidente de tránsito se registró este lunes en Curacaví, donde un microbús se volcó cuando trasladaba a decenas de personas rumbo a la Región de Valparaíso, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción.

Según información preliminar, el hecho ocurrió durante la peregrinación a Lo Vásquez y afectó a unos 36 pasajeros, de los que tres resultaron con lesiones de carácter leve.

Equipos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para asistir a los afectados, evaluar su condición y realizar maniobras para asegurar la zona. Las autoridades se encuentran indagando las causas del volcamiento y verificando si existen otros involucrados o factores externos que hayan contribuido al accidente.

El tránsito se mantiene parcialmente regulado mientras se desarrollan labores de rescate.