Tras atentados, Boric encabezó reunión de coordinación con todos los poderes del Estado

El Presidente Gabriel Boric encabezó la reunión de coordinación con autoridades de todos los poderes del Estado: del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de representantes de las policías, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), con la finalidad de abordar los recientes atentados explosivos ocurridos en el Biobío, Valparaíso y Ñuble.

En cinco días se registraron tres ataques con explosivos en nuestro país: dos de ellos a torres de alta tensión en las comunas de Cañete (Biobío) y Valparaíso, como también uno al puente ferroviario Itata, en la Región del Ñuble. Estos hechos han sido calificados como terroristas por parte del Gobierno.

Para abordar los recientes atentados explosivos en diferentes regiones del país, hoy el Presidente @GabrielBoric se reunió junto al Equipo de Gobierno con autoridades del Poder Legislativo, Judicial, Carabineros, PDI, Ministerio Público y ANI. pic.twitter.com/4DYvOcfMkq — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) June 15, 2023

El ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó que "fue una reunión de todos los poderes del Estado sobre la gravedad de los hechos que han estado ocurriendo y, por lo tanto, la voluntad de todas las instituciones para abordarlos desde sus distintas atribuciones la forma de enfrentar este tipo de asuntos".

USO DE LA LEY ANTITERRORISTA

En la cita, el Gobierno insistió que el segundo semestre se van a ingresar modificaciones para poder mejorar la Ley Antiterrorista, mientras que desde la directiva de la Cámara Baja afirmaron que hay un compromiso para que en 30 días más se vuelvan a reunir pero con un texto que incluya recomendaciones y propuestas para mejorar esta legislación.

"La discusión sobre si se utiliza o no se utiliza la Ley Antiterrorista, que las penas más altas están en la Ley de Armas y no la Ley Antiterrorista. En eso hay un consenso legal, recuerde que el uso de la Ley Antiterrorista no sólo depende del Ejecutivo, sino que también depende del Ministerio Público, que también define sus posiciones estratégicas", puntualizó el ministro Cordero.

"Lo que sí está claro -continuó- es que la regulación de la Ley Antiterrorista en Chile requiere de modificaciones significativas, no solo por la manera en que está regulado el delito sino que, además, porque requiere actualización del punto de vista del contenido".

Asimismo, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló que "fue parte de la discusión, existe una ley, se habla que la tipificación a veces es compleja, pero la ley -a mi juicio- tiene que invocarse cada vez que sea necesario; hay otras leyes que también hay que invocar, como la Ley de Control de Armas o de Crimen Organizado, si fuera el caso".

"Las leyes tienen que invocarse, lo que no opta a que siempre las leyes tienen que mejorarse. Aquí hemos hecho un esfuerzo grande por ir modernizando nuestra legislación, eso es parte de las 31 medidas, que hay muchas cosas vinculadas a la inteligencia que tienen más vigencia que nunca", añadió.