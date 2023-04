"Chile necesita mano dura contra estos delincuentes que han demostrado que no tienen ningún límite. Tenemos que ponernos en las coloradas de una vez por todas", dijo a Cooperativa el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), tras el asesinato de un tercer carabinero en menos de un mes. El jefe comunal planteó además que una arista que no se aborda en el debate actual es "la modificación profunda y seria del sistema (judicial) garantista, que -en la práctica- es el origen de la impunidad que se ha ido sembrando en el país". Confirmó también que Puente Alto está dentro de las 30 comunas donde el Gobierno adelantará una intervención policial, aunque aún no conoce el detalle del plan. En su opinión, el objetivo debe ser "que prime el Estado de derecho, que no sea la ley de la selva o que el que se tenga que defender se defienda solito (...) Hay brindarles a las policías el apoyo político necesario para que puedan actuar con tranquilidad, siempre respetando los derechos humanos. Si no, los estás condenando a que sean asesinados", como le ocurrió al cabo Daniel Palma.

