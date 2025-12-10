"Cuando el crimen reza": cómo la fe, los rituales y los símbolos se vuelven parte del negocio del narco

Tras el éxito de "Un virus entre sombras", el investigador Pablo Zeballos está ad portas de lanzar su nuevo libro titulado "Cuando el crimen reza", una profunda investigación de campo que se adentra en la dimensión espiritual y ritualística de las bandas criminales en América Latina y Europa.

En conversación con Una Nueva Mañana, Zeballos explicó que para entender la expansión y resistencia del crimen organizado, es necesario mirar más allá de la violencia y el dinero, poniendo el foco en el componente devocional que otorga sentido de pertenencia a sus miembros.

Según explicó Zeballos, el libro busca llenar un vacío en el análisis global de estas organizaciones.

"Tiene que ver con un factor que a lo mejor lo hemos estudiado poco a nivel global y eso también explicaría por qué entendemos tan poco de las organizaciones criminales, que es el componente devocional, ritualístico, de ingreso, los códigos de ingreso espiritual incluso y la fe que existe detrás de algunas organizaciones criminales para integrarse, para generar un sentido de pertenencia, para sentir que están cumpliendo una misión muy específica", resaltó.

Una religión "on demand"

El autor detalló cómo los criminales no necesariamente abandonan la fe tradicional, sino que la adaptan o sincretizan con nuevas figuras que validen sus actos, creando lo que él denomina una "religión on demand".

"Los sicarios entendieron que también necesitaban una madre que los protegiera, que los cuidara y que los perdonara también. Y por eso crean una figura donde ellos pueden orar (...) y en ese cruce ellos pueden utilizar una figura ya existente y adoptarla como propia", señaló Zeballos.

Este fenómeno ya es visible en Chile con la transformación de figuras locales. Zeballos mencionó el caso de la llamada "Virgen de los ladrones" en el sector de la Iglesia de la Viñita.

"'La Cholita', la virgen que no era de los narcos, era la Virgen de los ladrones y hoy día se está transmutando a una virgen más bien vinculada al narco. Entonces, es un poco lo que hablamos de estas transformaciones. Vivimos una época de símbolos (...) donde este tipo de cosas se pueden generar algo que lo explica el libro: una religión on demand. O sea, 'yo necesito a alguien que me proteja de la policía y además alguien que me perdone'".

El uso de iglesias y pastores en el narcotráfico

La investigación también abordó cómo el poder criminal se entrelaza con estructuras religiosas formales, donde líderes espirituales pueden jugar un rol clave en la legitimación de las actividades ilícitas. Zeballos relató un caso investigado en Centroamérica que ilustra esta dinámica de manipulación de la fe.

"Un pastor en Centroamérica que decía: 'Dios me habló esta noche y me dijo que hay que salir a pescar a las 10 de la noche en este lugar y lo que ustedes pesquen, Dios lo va a pagar' (...) Salen las comunidades de pescadores, que saben que van a buscar la cocaína que está lanzada ahí, recogen esa cocaína, la entregan al pastor y al día siguiente dice: 'el caballero vino, como Dios me lo dijo, y nos dejó este dinero'. Bueno, ese tipo de cosas va generando esta forma de entender que, claro, mi principal lucha, la lucha divina que yo tengo, es por salir de la pobreza".

El peligro operativo de ignorar la fe criminal

Para Zeballos, ignorar este componente no es solo un fallo académico, sino un riesgo operativo para las policías y el Estado. Entender que algunos grupos criminales operan bajo una convicción "divina" o ritual es crucial para enfrentarlos.

"Las fuerzas de élite más importantes de Ecuador se enfrentan contra un grupo criminal emergente que se llaman Los Lobos (...) Lo que nosotros hemos investigado es que, efectivamente el componente de entrenamiento existe, pero lo que existe es un componente devocional y ritualístico de esos criminales convencido de lo que están haciendo que permite enfrentarse con las fuerzas que todo el mundo tendría temor de enfrentarse", advirtió el autor.

El libro "Cuando el crimen reza" será presentado el próximo 21 de diciembre en la Furia del Libro, en la Estación Mapocho.