Argentina pidió extradición de chileno sindicado como líder de red que traficaba fentanilo y ketamina

La justicia argentina solicitó formalmente a Chile la detención con fines de extradición de Benjamín Villagra Valdebenito, sindicado como el presunto líder de una organización transnacional dedicada a importar fentanilo y ketamina desde Paraguay con destino final a Santiago.

Según consignó 24 Horas, la solicitud, cursada a través de una carta rogatoria a la Corte Suprema chilena, proviene de un tribunal de Formosa, región fronteriza con Paraguay, luego de la incautación de 498 frascos y 80 ampollas de fentanilo inyectable, junto con casi cinco kilos de ketamina.

Villagra Valdebenito fue aprehendido el pasado 12 de diciembre en el centro de Santiago y puesto a disposición del Séptimo Juzgado de Garantía, que a solicitud del Ministerio Público, amplió su prisión preventiva por cinco días para dar inicio formal al proceso de extradición ante el máximo tribunal.

La indagatoria, que también ha visto la detención del argentino Vicente Caballero en Paraguay, ha destapado el rol de otros tres chilenos —Cristopher Urbina Olivares, Esteban Calvo Beltran y Javier Ortega Cáceres— quienes enviaron dinero desde Chile para financiar la operación criminal.

La ruta de la droga incautada estaba meticulosamente planificada: los paquetes con los opioides y la ketamina se dirigían a Mendoza, donde serían retirados por el argentino Néstor Reche y el chileno Marcelo Muñoz Salinas, para luego ser trasladados a la capital chilena.

Las autoridades argentinas interceptaron los paquetes, realizando un cambio de las sustancias por elementos de peso similar. Reche y Muñoz fueron capturados al retirar el envío y confesaron que Villagra Valdebenito los había contratado y financiado para la operación.

La incautación argentina es parte de una organización mayor con base en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y el proceso de extradición ahora se tramitará en la Corte Suprema chilena, donde un ministro instructor evaluará los antecedentes para aprobar o rechazar la petición del país vecino.