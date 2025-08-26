Golpe al narcotráfico: PDI incautó 153 kilos de cocaína de alta pureza en Concepción

La Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción logró una importante incautación de drogas, al detener a un ciudadano chileno que transportaba 153,5 kilos de cocaína de alta pureza.

Las sustancias, valoradas en más de 3.000 millones de pesos, fueron encontradas en cavidades adaptadas dentro del camión 3/4 que el sujeto conducía desde el norte del país.

🚨La #PDI del #Biobío logró un importante golpe al narcotráfico en Concepción, incautando más de 153 kilos de clorhidrato de cocaína en un procedimiento desarrollado en el norte de nuestro país. Se trata de uno de los decomisos más grandes registrados en la región. pic.twitter.com/gDUsVg9gLd — PDI DEL BIOBÍO (@PDI_BIOBIO) August 26, 2025

El jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI de Concepción, el subprefecto Antonio Jeldés, explicó que la droga venía "oculta en un vehículo adaptado para tal efecto".

La pureza del cargamento, que según las pruebas preliminares es del 91%, sugiere que el clorhidrato de cocaína sería "abultado" para obtener mayores ganancias en su posterior comercialización.

La detención fue el resultado de una investigación de largo aliento, que permitió a la PDI y la Fiscalía establecer que el cargamento tenía como destino la Región del Biobío.

Las autoridades sospechan que la droga sería distribuida a traficantes locales, quienes se preparaban para abastecer el mercado durante las próximas Fiestas Patrias.