Siete detenidos en allanamiento por tráfico de drogas en Cerrillos

Carabineros realizó allanamientos en dos domicilios ubicados en el pasaje José Zapiola y calle Héctor Orrego de la Villa Desco, en la comuna de Cerrillos, que resultaron con siete personas detenidas por tráfico de drogas y conducción de vehículo motorizado sin placa patente.

El procedimiento permitió "la incautación de un vehículo que se encontraba con patentes cambiadas, de droga -aproximadamente 10 kilos de diferentes sustancias, entre ellas marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base-, (además de) armamento y munición", detalló el capitán Luis Cofré, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada.

En el operativo resultaron siete personas detenidas, entre ellos un adulto mayor y dos menores de edad. Estos últimos, junto a otro sujeto de 40 años, contaban con antecedentes penales por otros delitos.