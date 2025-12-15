Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Femicidio

Primera sentencia de femicidio no íntimo por razones de género: Cadena perpetua

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

José Eduardo Morales Morales fue declarado culpable de la violación y el asesinato de Daniela Olate, estudiante a la que ofreció un "aventón" en el Biobío.

Primera sentencia de femicidio no íntimo por razones de género: Cadena perpetua
 Chilevisión

El padre de la víctima valoró el resultado del proceso.

En portada

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción comunicó este lunes una sentencia de presidio perpetuo simple para José Eduardo Morales Morales, ya declarado culpable en el primer caso de femicidio no íntimo por razones de género juzgado en Chile.

Morales Morales, de 38 años, fue condenado por la violación y asesinato de la joven Daniela Antonia Olate Venegas, de 23; crimen cometido el 16 de julio de 2024 en la comuna de Florida, en la Región del Biobío.

En el juicio se acreditó que la estudiante, en un día feriado, había estado esperando locomoción colectiva y aceptó un "aventón" que le ofreció el sujeto, quien terminó asesinándola y dejando abandonado su cuerpo en un lugar despoblado, entre Florida y Concepción.

Luis Olate, padre de la víctima, valoró el resultado del proceso: "Es lo que estábamos buscando, justicia para mi hija".

"Sé que ella no va a volver, pero gracias a Dios que se hizo justicia por nuestra hija, que es lo que más anhelábamos para poder estar un poquito más tranquilos... Nos sentimos muy apoyados por los vecinos, por mucha gente, porque a muchos les llegó este dolor de (el asesinato de) nuestra hija. Fue terrible para nosotros, como padres, como familia", explicó don Luis, que agradeció el "trabajo excelente" de la Fiscalía, que condujo a la condena.

El cierre de este proceso "nos da un poquito de tranquilidad", reiteró.

 

