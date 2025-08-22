Asesinan a balazos a conductor de aplicación en San Ramón

Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado la noche de este jueves en la comuna de San Ramón, en la intersección de las calles Bolivia con Emiliano Figueroa.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por el Ministerio Público, la víctima realizaba labores de aplicación a bordo de su vehículo cuando fue abordada por al menos dos sujetos que descendieron de otro automóvil y le dispararon en reiteradas ocasiones.

La fiscal del Equipo de Crimen Organizado (ECO) de la Fiscalía Sur, Marcela Adasme, explicó que "la víctima fue alcanzada por múltiples disparos, causándole la muerte en el lugar. Existe numerosa evidencia balística que está siendo analizada, pese a las dificultades propias de la lluvia y la oscuridad".

Según información preliminar, se contabilizaron al menos 12 impactos de bala en el sitio del suceso. En las pericias trabajan la Brigada de Homicidios de la PDI y el equipo especializado de la Fiscalía, con el objetivo de establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.